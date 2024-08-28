立院9月中協商開議時間 柯建銘酸黃國昌「先內部揭弊」

民進黨立法院黨團總召柯建銘因膝傷開刀，已連續兩周缺席民進黨中常會，他今天回歸時提到，立法院新會期將於九月開始，預計九月中旬協商開議時間，未來民進黨將以四大預算與行政院送來的法案為優先。他提到，未來政治環境已經不同，他還要民眾黨團總召黃國昌先內部揭弊，而民進黨團會開大門走大路，個別法案有合作空間。

民進黨中常會今邀請財金文化、今周刊董事長謝金河，以「全球經濟關鍵動向與台灣未來展望」為題專案報告。據轉述，柯建銘會中提到，下星期一立法院將報到，至於開議時間，因為國民黨團總召傅崐萁母親9月初公祭，加上國民黨要去泰國，協商時間還在喬，預計九月中旬。

與會人士轉述，柯建銘會中強調，目前最重要的還是4大預算法案（114年度中央政府總預算、113年度追加預算、113年度國營事業預算及前瞻計畫第五期），黨團也定調沒有優先法案，「只要行政院送來的就是優先法案」，將積極跟各部會溝通。

與會人士轉述，柯建銘指出，現在政治環境跟之前不同，也稍微提及近期民眾黨主席柯文哲事件，酸說民眾黨團黃國昌應該先揭民眾黨的弊。他強調，民進黨團會開大門走大路，未來個別法案也有合作空間，但前提是民進黨要團結面對。