為國際技能競賽國手授旗 賴總統勉勵辦英雄遊行

2024國際技能競賽將在法國里昂舉行，總統賴清德今天為代表團授旗並勉勵台灣國手獲得佳績，他也允諾，若代表團這屆成績比上屆更好，就辦英雄遊行或英雄派對。

國際技能競賽將於9月10日至15日在法國里昂舉行，勞動部今天舉行第47屆國際技能競賽授旗典禮，賴總統及勞動部長何佩珊特別出席為代表團授予會旗。

賴總統表示，這次代表團都是各專業領域的佼佼者，經過選拔才能站上國際舞台爭取榮譽，祝福台灣代表團能夠在國際賽場技壓群雄、旗開得勝。

「我是真的很重視技職教育。」賴總統表示，為台灣經濟打下奇蹟的不是保力達B而是技職教育，在未來科技產業裡，技職教育尤其重要，大家都很清楚科技產業是建立在技職人才所推動的產業之上。

賴總統說，技職教育是年輕朋友追逐夢想的重要途徑，政府責無旁貸必須支持技職教育、幫大家圓夢，也讓大家在人生道路上能夠走得更穩更順，建立更好家庭從而建立更好的社會，「國家需要大家」。

賴總統回憶，「我已經參加這個活動好幾次」，他一直在思考政府還可以用什麼方式鼓勵、幫助大家，大家是在各項競賽脫穎而出才能出國比賽，如果大家順利為國爭光，「我應該有責任在總統府歡迎大家回來」。

賴總統說，「你們也是為國爭光的台灣英雄」，勞動部及台北市政府或許能夠合作促成遊街歡迎代表團，除了肯定大家以外，也可以讓大家了解技職教育，遊街也能讓大家討論是哪些項目獲獎，家長或學生也會更有信心投入技職教育。

賴總統允諾，如果今年代表團成績比上屆更好，就來辦英雄遊行或派對。

國際技能競賽有技能奧運美稱，今年台灣培訓家具木工、美容、美髮等50個職類共58名國手出賽。何佩珊指出，國際技能競賽除了展現國手的技能實力外，能站上國際舞台也是很寶貴的經驗，希望國手們把握這樣的機會，讓這些體驗成為未來職涯發展的養分及助力。

根據資料，2022年國際技能競賽，台灣國手共奪下6金13銀6銅17優勝的佳績，在57個參賽國家中排名世界第3，總獎牌數也創台灣最高紀錄。