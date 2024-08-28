林右昌31日訪美 將赴華府智庫演說並拜會FAPA總部

民進黨秘書長林右昌今天說，31日將啟程前往美國訪問，此行是主要代表黨主席賴清德感謝僑社各界對賴蕭配及民進黨的支持，他將在華府智庫GTI（全球台灣研究中心）公開演講，並拜會台灣人公共事務會（FAPA）總部。

林右昌預計訪美13天、走訪5城市。他下午在民進黨中常會後向媒體說明訪美行程。

林右昌說，此行將於8月31日啟程，預計前往紐約、華府、休士頓、舊金山、洛杉磯等5個城市，代表賴清德感謝僑社各界對賴蕭配以及民進黨的支持。

他表示，全代會後，民進黨啟動全國下鄉行動，此行就是從國內延伸到國外，強化國內跟海外黨部與僑界的互動連結。

林右昌說，將視察民進黨駐美代表處，並在美東、美西、美南安排宣講，分享傳遞國內正確情勢訊息；他並將在GTI發表公開演講，也會去拜訪FAPA總部、政府部門，並與重要智庫進行閉門會談深度交流；此外，還有新創產業參訪行程，並參加洛杉磯美西黨部黨慶活動。

林右昌表示，台灣處在世界變化大格局中，賴清德鼓勵年輕從政人員出國訪問，強化黨公職國際外交能力；民進黨今年舉辦青年外交培訓營，日前共和黨、民主黨觀選團也剛參訪回來；賴清德希望強化不管是美國、歐洲、日本等其他國家，更頻繁、定期或不定期的互動交流。

林右昌說，現在台灣在世界能見度越來越提高，此時是台灣走出去的好時機。

先前有媒體報導，因為賴清德此時不適合出訪，所以由林右昌訪美打先鋒。林右昌說，此行是政黨外交，總統出訪是國家元首高度，府方會有另外規劃跟安排，跟他此行沒有關係，他是就黨務與政黨外交進行相關行程規劃。

媒體好奇林右昌要與美方溝通哪些議題，林右昌說，閉門的事就不方便報告，但最主要是廣泛對民進黨的立場、行政院長卓榮泰的政策、總統府3個委員會等政策面議題，傳遞正確訊息與立場態度，給關心台灣發展的人。