銜命訪美13天當先鋒？ 林右昌：無涉賴總統出訪

民進黨秘書長林右昌本周六將代表賴清德總統，展開為期13天的訪美行，行程橫跨東西岸，將前往紐約、華府、波士頓、舊金山及洛杉磯。他說，賴清德希望台灣與美國、歐洲及日本等國家，有更頻繁的非定期或定期互動和交流，尤其台灣在世界的能見度越來越高，此時正是走出去的好時機。

民進黨今中常會，林右昌會中報告訪美重點，他說，自己將在8月31日偕社運部、國際部及秘書等3人赴美，預計前往紐約、華府、波士頓、舊金山及洛杉磯，最主要是代表賴清德總統，感謝僑社各界和後援會，對賴清德總統、副總統蕭美琴及民進黨的支持。

林右昌指出，民進黨全代會後，黨部啟動全國下鄉行動，深入基層，此行從國內延伸到國外，強化國內跟海外黨部和僑界之間的互動連結，他將視察民進黨在美的三個黨部和駐美代表處，並在美中、美西及美南安排宣講，說明民進黨立場、行政院與總統府三大委員會的政策走向，及520後的整體政治局勢和狀態。

林右昌提到，他將赴華府全球台灣研究中心（GTI）發表公開演講，主題為「2024台灣民主深化」，也會拜訪美國非營利組織台灣人公共事務會（FAPA）總部，與美國行政部門，並與智庫進行閉門會談和深度交流，和參訪當地的新創產業，最後參加民進黨洛杉磯美西黨部的黨慶活動。

媒體追問，賴清德是否有針對此次訪美行交代任務？林右昌指出，賴清德希望強化台灣與美國、歐洲及日本等國家，有更頻繁的非定期或定期互動和交流，現在台灣在世界的能見度越來越高，此時正是台灣走出去的好時機。

另外，賴清德總統執政滿百日尚未出訪友邦，傳出賴總統有意過境美國出訪中南美洲，但美國總統大選陷膠著，美方不願讓賴總統過境本土，所以才派林右昌當先鋒。林右昌表示，民進黨訪美屬政黨外交行程，總統出訪則屬於國家元首的高度，府方會有另外安排，跟此行沒關係。

由於過去鮮少有秘書長銜命出訪，林右昌表示，每任秘書長角色不同，他過去曾任民選首長、部會首長，對府院黨和國內政治和政策都有掌握，此時此刻最能代表民進黨赴美辦理黨部外交的對象，傳遞正確訊息並強化僑界交流，感謝僑界大力支持「賴蕭配」。