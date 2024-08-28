續推藍白合？李乾龍喊話「勇敢做自己」 國民黨回應了

民眾黨陷政治獻金風波，民進黨立委王定宇認為可找具會計專長的國民黨主席朱立倫幫忙查核。國民黨發言人楊智伃今天回應，朱立倫剛結束訪美，黨務工作忙碌，沒有時間，並正告民進黨不用在發生爭議時，見獵心喜酸言酸語發言。

民眾黨陷政治獻金風波後，日前發函給台北市會計師公會協請派員第三方公正簽證，不過台北市會計師公會今天表示，經詢問5位輪辦會員均無意願接任。王定宇透過臉書指出，誠心建議，白營小藍可慎重考慮前立委羅淑蕾、朱立倫，這2位也具備會計專長，且算是同屬藍營友軍。

楊智伃下午在國民黨中常會後受訪回應，朱立倫剛結束訪美，黨務工作忙碌，沒有時間，呼籲民眾黨在面對爭議時能好好對外解釋清楚、釐清帳目。

楊智伃也正告民進黨表示，不用在發生爭議時，就見獵心喜酸言酸語的發言，國民黨不會去問王定宇，要不要教柯文哲管理房東、房客關係，面對爭議時，大可不必酸言酸語。

針對黨內出現是否續推藍白合的質疑，包括前國民黨秘書長李乾龍認為，國民黨若看到不可能成的局，就該勇敢做自己。楊智伃回應，目前國民黨在做好立法院監督執政黨的工作、做好在野整合，做為最大在野黨必須好好推動福國利民法案。

楊智伃指出，國民黨已不是泱泱大黨，朱立倫自上任以來，自立自強努力推動黨務內造化、年輕化的改革，做好團結監督工作才是目前該專注的事，相信李乾龍是為了黨、新北、台灣好，才做這樣的發言。

談到國民黨2026年新北市長接班人選，楊智伃說明，黨務工作、基隆市長罷免案，以及立法院法案的推動，是目前國民黨最重要工作，新北市長及2026年地方選舉，國民黨有完善機制，會選出最適合且最強的人選，但現在討論這些都言之過早。