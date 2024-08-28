政院打詐辦公室悄更名「指揮中心」 陳菁徽：別換湯不換藥

國家打詐成效不彰，打詐辦公室備受各界關注。不過國民黨立委陳菁徽指出， 中央2022年大張旗鼓整合跨部會成立的打詐國家隊，具體執行都靠行政院打詐辦公室編組。不料，行政院打詐辦公室卻竟在8月26日，無聲無息中結束了。仔細一查發現，原來是政府悄悄將名稱改為行政院打擊詐欺指揮中心，同時也將人事制度做了更改。

陳菁徽表示，原來行政院在27日低調發布了最新的要點，把「行政院打擊詐欺辦公室」改成了「行政院打擊詐欺指揮中心」，且除了改名字之外，也將「主任制」改成了「指揮官制」。換句話說，行政院打詐辦主任已經不是李憲明，也難怪李會在深夜時間去接被交保的特定人士，因為已經沒有敏感的公務身分。

陳菁徽透露，政院打詐辦改成政院打詐中心後，目前的指揮官是內政部政務次長馬士元。回想打詐辦從成立開始，再到過去這段期間，國人民怨歎的就是國家越用力打，詐騙案越多。她呼籲政府，別只是改了名稱，卻換湯不換藥，一定要有積極作為和成績。