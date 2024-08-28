明年總預算逾三兆創新高 朱立倫下令黨團嚴格監督

行政院會日前通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，歲出3兆1325億元創新高。國民黨主席朱立倫表示，國民黨立法院黨團有非常嚴肅的責任，就是要嚴格的監督預算，未來在國民黨的強力監督下，不容許人民的血汗錢被浪費。

朱立倫今天在中常會上表示，剛剛公布的114年總預算創下新高，3兆1325億元，這裡面一個非常重要的數字，總預算加上特別預算再加上相關的基金當中，最高的金額除了社福基金以及相關的預算以外，其中國防預算高達6470億元，佔GDP的2.45％。朱立倫提醒，國防預算提的再高，也要透過對話，減少衝突，減少台海之間的危機。

朱立倫提到，新的會期即將開始，他們的立法院黨團有非常嚴肅的責任，就是要嚴格的監督預算。上一屆立法院，民進黨以多數、強制的方式，來通過了很多不當的預算，裡面隱藏了多少宣傳費用、不當的採購，或者是公帑浪費，未來在國民黨的強力監督下，不容許人民的血汗錢被浪費。

朱立倫說，這會期從9月1日開始就是非常重要的預算會期，就是要代表民意嚴格把關，他們最重要的責任就是代表民意嚴格把關，監督政府，不容任何弊案再發生。