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【即時短評】台灣名義辦國際賽 賴政府振興體育的大絕招？

聯合報／ 本報記者程平
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，我國組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）衛冕成功。圖／聯合報系資料照片
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，我國組合「麟洋配」王齊麟（右）／李洋（左）衛冕成功。圖／聯合報系資料照片

體育暨運動發展部如火如荼籌備中，行政院長卓榮泰今指出，將思考是否用「台灣名義」舉辦國際性重要賽事，增加台灣能見度、提升該項運動水準，吸引優秀選手來台比賽。只不過，體育暨運動發展部要如何振興體育的方向都還沒輪廓，卓榮泰先想到的卻是名稱問題，難道這是振興台灣體育最迫切的任務？

「麟洋配」在巴黎奧運中再次稱霸羽球男雙項目，振奮國人，但奪金過程中，卻發生台灣球迷高舉「台灣加油」標語，遭陌生男子搶走的事件；還有另外一組台灣球迷，因為舉著麟洋配東奧奪金「Taiwan in」的紀念毛巾，遭現場工作人員強行收走。

消息傳回國內，引發輿論熱烈討論，有人認為我們的奧運會名就是「Chinese Taipei 中華台北」，不應該試圖讓政治介入體育，但也有人批評強奪行為的粗暴無禮，這才是標準的政治解入體育。獨派更是以此提醒政府要有所作為，再次訴求奧運正名。

民眾的情緒可以體會，但身為行政院長卻將體育場上正名作為政策宣示，其實就大可不必；因為名稱是現階段無奈的事實，就連美國職棒大聯盟主導的世界棒球經典賽，我們都只能是中華台北，更何況其在受制於其他各單項組織的運動項目，我們若以台灣名義舉辦賽事，要如何獲得認證？沒有認證，怎會有提升水準的國際優秀選手參賽？

若要振興台灣的體育，身為最高行政首長更應該關心的是，2017年世大運培養的黃金世代在東奧發光後，這次巴黎奧運已經面臨退休的問題，下一個黃金世代在哪？台灣男籃世界排名落居第83名，兩聯盟卻還在大亂鬥。民進黨在2017年推動各單項協會改革，結果卻讓出身爭議最大足協的鄭世忠出任體育署長。

對運動員來說，用什麼名稱參與國際賽事固然重要，但政府能給予多大的資源，讓選手們能無後顧之憂地投入訓練、比賽，甚至是如何擴大台灣運動產業的規模，或許才是最迫切的議題。喜愛棒球的賴總統要成立替育部的用心值得肯定，但如果賴政府最糾結的卻是正名問題，可能要先問問曾以中華台北之名，主辦過2009高雄世運的民進黨大老陳菊。

卓榮泰 巴黎奧運 民進黨 賴清德 體育

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