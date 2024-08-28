財劃法修法 財政部最快月底再邀地方政府開會

為了推動財政法修法，財政部長莊翠雲28日表示，財劃法修正相當複雜，過去行政院五度提出修法都未能完成，但為了凝聚共識，預計本月底、下個月初，再召開一次會議邀集地方政府討論。

莊翠雲28日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，提到立法院要求財政部必須要提出財劃法修法版本。莊翠雲表示，財劃法其實是非常複雜也很重要的，但是財劃法真正目的為調劑盈虛、均衡區域發展，如果要修財劃法，那就涉及到財政的資源的重分配，這包含垂直的分配與水平的分配。

她說，垂直的分配就是中央要釋出多少財源到地方，水平分配就是地方政府之間怎麼樣去分配財源，所以在分配的時候通盤的考量，第一個要考慮是中央跟地方之間的財政情況是如何。

莊翠雲指出，目前中央釋出到地方的財源一年約有8,000多億元，包括中央統籌分配稅款，以2024年來看大概有4,000多億，中央還有一般性的補助款大概2,000多億元也是要分配給地方，也就是會按照他們的財政能力情況再分配給他們做補助款，還有一個就是計畫型的補助款也2,000多億元，合計一年中央挹注地方的財源大概是超過8,000億元。

由於目前在野黨版本，較多提案在增加垂直分配。莊翠雲解釋，「分配上如果沒有能夠達到所謂的調劑盈虛跟均衡地方發展，讓收到可以分配的錢多得更多、原來少的人沒有分配多少，其實達不到這樣的一個目的。」也就是說，如果只有增加垂直分配，卻沒有調整水平分配，會讓原本分配的錢多的更多、原來分配較少的也沒有增加多少，其實達不到調劑盈虛跟均衡地方發展的目的。

她強調，財政部現在是在將各地方政府的之間意見收集，預計大概會在這個月底或下個月初，會請地方政府再來開一次會，看看能不能有好的一個共識。