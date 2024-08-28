快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

財劃法修法 財政部最快月底再邀地方政府開會

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部長莊翠雲。圖／本報系資料照片
財政部長莊翠雲。圖／本報系資料照片

為了推動財政法修法，財政部長莊翠雲28日表示，財劃法修正相當複雜，過去行政院五度提出修法都未能完成，但為了凝聚共識，預計本月底、下個月初，再召開一次會議邀集地方政府討論。

莊翠雲28日接受Yahoo TV《齊有此理》專訪，提到立法院要求財政部必須要提出財劃法修法版本。莊翠雲表示，財劃法其實是非常複雜也很重要的，但是財劃法真正目的為調劑盈虛、均衡區域發展，如果要修財劃法，那就涉及到財政的資源的重分配，這包含垂直的分配與水平的分配。

她說，垂直的分配就是中央要釋出多少財源到地方，水平分配就是地方政府之間怎麼樣去分配財源，所以在分配的時候通盤的考量，第一個要考慮是中央跟地方之間的財政情況是如何。

莊翠雲指出，目前中央釋出到地方的財源一年約有8,000多億元，包括中央統籌分配稅款，以2024年來看大概有4,000多億，中央還有一般性的補助款大概2,000多億元也是要分配給地方，也就是會按照他們的財政能力情況再分配給他們做補助款，還有一個就是計畫型的補助款也2,000多億元，合計一年中央挹注地方的財源大概是超過8,000億元。

由於目前在野黨版本，較多提案在增加垂直分配。莊翠雲解釋，「分配上如果沒有能夠達到所謂的調劑盈虛跟均衡地方發展，讓收到可以分配的錢多得更多、原來少的人沒有分配多少，其實達不到這樣的一個目的。」也就是說，如果只有增加垂直分配，卻沒有調整水平分配，會讓原本分配的錢多的更多、原來分配較少的也沒有增加多少，其實達不到調劑盈虛跟均衡地方發展的目的。

她強調，財政部現在是在將各地方政府的之間意見收集，預計大概會在這個月底或下個月初，會請地方政府再來開一次會，看看能不能有好的一個共識。

地方政府 財劃法 財政部

延伸閱讀

稅務專欄／接軌全球最低稅制 精算稅收得失

當沖降稅再延長3年 網酸「賭場永續經營」：法規助割韭菜

財政部檢討停徵娛樂稅 新北：研議後再決定

財政部長莊翠雲：當沖降稅將再延長3年

相關新聞

被王世堅點名選北市 莊瑞雄酸「畫虎爛」：他呼聲高很爽

距離2026年縣市長大選還有一段時間，相較民進黨高雄市長至少5人角逐，被視為艱困選區的台北市則無人表態，民進黨立委王世堅...

搶贏陳其邁！蔣萬安嗨到唱江蕙名曲 曝點頭內幕

天后江蕙確定將在10月5日於台北大巨蛋舉行的國慶晚會中復出獻唱。消息一出也引起各界關心，網友更稱台北市長蔣萬安搶贏高雄市...

喊話申貸族 卓榮泰：不會有限貸令 將找央行開會

新青安推動房市升溫，各家銀行貸款接近滿水位，中央銀行日前找34家銀行喝咖啡，呼籲各銀行自主管理不動產貸款總量，引發熱議。...

李乾龍答應「姓李的」要當總幹事 劉和然：都想為新北打拚

新北市長侯友宜的接班人備受關注，國民黨前祕書長李乾龍今天接受廣播節目受訪脫口，已經答應一個「姓李的」要當總幹事，被認為就...

京華城容積率變更爆爭議 威京集團痛陳三原因

針對檢調調查京華城容積率變更，疑過去柯文哲任北市長期間疑可能涉弊。威京集團喊冤，事件爭議三十多年，主因即在法令欠缺，地方...

財劃法修法 財政部最快月底再邀地方政府開會

為了推動財政法修法，財政部長莊翠雲28日表示，財劃法修正相當複雜，過去行政院五度提出修法都未能完成，但為了凝聚共識，預計本月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。