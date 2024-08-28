提雙D戰略緩國際衝突 朱立倫：民進黨用對抗獲政治利益

中國大陸外交部長王毅昨日在北京會見到訪的美國白宮國安顧問蘇利文。國民黨主席朱立倫表示，美國當局透過戰略會談，希望能減緩區域衝突，國民黨則是透過交流對話、強化國防的雙D戰略，減緩國際局勢緊張，而民進黨自己卻用對抗來取得政治利益，這是不負責任的政府。

朱立倫今在中常會上說明訪美成果，並感謝僑界對國民黨的支持。朱立倫表示，他在史丹佛大學跟25為學者交流，大家關心台海安全、兩岸關係，國民黨透過雙D戰略，一方面強化國防，一方面交流對話，能降低衝突，更能減緩國際局勢緊張，而民進黨是抗中保台，用對抗取代對話。

朱立倫提到，美國當局目前很清楚，蘇利文正在中國訪問，這也是這幾年來第四度跟王毅會談，透過戰略會談，希望能減緩區域衝突，而他也要特別敬告賴清德總統，民進黨用對抗取代對話，把對抗當成提款機，不能單靠美國戰略對話，更不能靠國民黨對話來解決戰略問題。

朱立倫指出，國民黨的交流對話解決很多事務上的衝突，包括最近金門漁船事件或者觀光旅遊所需要解決的問題，都靠國民黨交流對話來解決，而民進黨靠美國、國民黨交流對話，自己卻不斷享用對抗取得的政治利益，這是不負責任政府，也不會長期取得國際認同，只有不斷對話才能降低台海衝突。

朱立倫也預告，國民黨副主席夏立言、黨秘書長黃健庭將參加兩岸交流平台， 希望透過各種平台協助台商、台生、台胞解決問題，創造更多商業上的利基，這都是國民黨持續在做的，相信民進黨一定充滿惡意批評，但堅持做對的事情，不管對美關係、兩岸關係，國民黨都是在穩健中求取中華民國、台灣人民的最大利益。