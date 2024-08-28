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江蕙復出開唱搶輸蔣萬安 陳其邁冷回兩字

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
高雄市長陳其邁於市政會議拍板，成立資訊處，強化城市數位治理。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁於市政會議拍板，成立資訊處，強化城市數位治理。圖／高雄市政府提供

台語金曲天后江蕙封麥9年後確定重出江湖，10月將站上台北大巨蛋舞台，替國慶表演獻唱，先前高雄市長陳其邁也曾積極爭取江蕙到高雄開唱，如今這樁「南北搶蕙」大戰由台北市長蔣萬安拔得頭籌，陳其邁今赴民進黨中央開會被問及此事，僅回兩字「尊重」。

主辦單位寬宏藝術昨發聲明，內容提及二姐很榮幸受邀10月份國家慶典，也感謝大家讓二姐重拾麥克風；台北市長蔣萬安今受訪也再次感謝江蕙願意復出開唱，「台北市今年迎來大巨蛋第一場非體育賽事的大型活動，就是國慶晚會別具意義」。

民進黨今天下午舉行中常會，陳其邁罕見現身，被問及出席理由時，他指出，是因為自己還沒宣示就職（中常委）。此外，媒體也問及，怎麼看江蕙被台北市先搶走，陳其邁則說「尊重」，至於未來會不會持續邀約江蕙到高雄獻唱，他也僅回「尊重」。

國慶 陳其邁

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