被王世堅點名選北市 莊瑞雄酸「畫虎爛」：他呼聲高很爽

距離2026年縣市長大選還有一段時間，相較民進黨高雄市長至少5人角逐，被視為艱困選區的台北市則無人表態，民進黨立委王世堅被點名是有力人選後，他接續點名立委莊瑞雄、吳思瑤，但莊瑞雄說，不要聽王世堅在那邊「畫虎爛」 ，王現在是呼聲最高人選，爽的跟什麼一樣，不好意思就故意點名他，每天跟他「練肖話」。

民進黨在台北市長選戰機乎沒贏過，過去只有前總統陳水扁成功當選，卻未去取得連任，加上現任國民黨籍市長蔣萬安有連任優勢，此次對綠營來說也不樂觀，近日有人點名高聲量、擁跨黨派支持的王世堅是有力人選，但他自陳並未考慮，並點名兩名同事莊瑞雄、吳思瑤非常適合。

對此，莊瑞雄今天受訪時指出，不要聽王世堅在那邊「畫虎爛」，「他現在是呼聲最高人選，爽的跟什麼一樣，不好意思就故意點名我，每天跟我練肖話」；他說，台北市是民進黨非常艱困的選區，但真的要找人選還是要排隊，「不會是我啦！」且民進黨有民進黨的機制，王世堅也不是自己跳出來講，是別人點他。