藍：支持大刀闊斧讓政治清明 勿枉勿縱不包庇貪瀆

國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘今天表示，政治人物不分黨派，若有涉及不法，檢調就要嚴辦、嚴查；支持大刀闊斧致使政治清明，這也是國家必須要做的事，勿枉勿縱，若有貪瀆的情事，絕不包庇。

近期檢調動作頻頻，包括立法院在休會期間，連續傳出立委辦公室遭檢調搜索，繼上週民進黨立委林宜瑾辦公室遭搜索後，昨天又有國民黨立委鄭天財辦公室被搜索。

將於立法院新會期擔任國民黨團書記長的林思銘今天在立法院接受媒體聯訪時指出，所有政治人物、公職人員以及首長的清廉非常重要，必須把操守保持住，在政策執行或選民服務時，一定要遵守相關法令程序，不要介入太多政商關係。

媒體報導鄭天財被控涉嫌收賄數百萬元，讓多家廠商人員掛名立委辦公室特助，協助業者施壓公務機關，北檢昨天訊問後，諭令以新台幣200萬元交保並限制出境、出海。林思銘說明，他也是從媒體報導看到相關訊息，但相信鄭天財本身是學法律，心中自有一把尺，希望檢調勿枉勿縱，他對鄭天財非常有信心。

林思銘提到，如果鄭天財有接受廠商資助，如果相關助理人員有在外面打著鄭天財的名號做出不法情事，就這部分鄭天財是否有犯意，檢調還是要查清楚，不能一概而論說有人資助政治獻金或相關助理費用，就認為鄭天財一定有涉及不法情事。

林思銘解釋，立委特助或其他助理在外面若有涉及不法情事，立委不一定會知道，他也呼籲所有立委應該注意特助或其他助理在外言行，不要因為在外面打著立委名義，做出不法情事，影響立委聲譽。

談及大刀闊斧肅貪、致使政治清明，林思銘並向監察院喊話，不要被外界詬病只打蒼蠅不打老虎。林思銘提及，司法調查和監察院調查並行不悖，監察院負責彈劾、糾正相關弊案，希望監察院那邊如果調查出什麼弊案資料，提供給檢調。

林思銘強調，打擊貪腐最重要是仰賴司法單位，檢調單位才是真正的主體，遇有各種弊案，檢調應立即立案偵辦。