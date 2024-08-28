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李乾龍答應「姓李的」要當總幹事 劉和然：都想為新北打拚

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然。本報資料照片
新北市副市長劉和然。本報資料照片

新北市長侯友宜的接班人備受關注，國民黨前祕書長李乾龍今天接受廣播節目受訪脫口，已經答應一個「姓李的」要當總幹事，被認為就是台北市副市長李四川。另名藍營熱門新北市長人選劉和然今天受訪表示，朋友之間互相幫忙是人之常情，李副跟他都是基層出身，只要努力都會被看見，尤其李副在媒體民調拔得頭籌，對藍營更是一劑強心針。

劉和然表示，李乾龍祕書長也是他的老朋友，李在新北長期耕耘，曾任三重市長、民政局長，對新北感情相當深厚，想要為新北多做一些貢獻，「我們的個性很像，都想要為新北努力打拚」。

對於李乾龍表示已答應「姓李的」要當總幹事，劉和然說，朋友之間互相幫忙支持是人之常情，「這蠻好的」，他有事李乾龍也會幫忙。

近期李四川到基隆為基隆市長謝國樑站台，為自己蓄積未來能量，劉和然被問到此事時表示，基北北桃是共同生活圈，不管市長、副市長與各局處局首長，到彼此轄區參加活動都很普遍，如果謝市長有需要，他也會去參加力挺謝市長。

對於李四川民調力壓綠營群雄，劉和然認為這對藍營是一劑強心針，也代表民眾對藍營執政相當有信心，他跟李副都是基層出身，一個拿鐵鎚，一個從老師當起，這次民調，也證明只要努力，基層都會被看見。

劉和然 李乾龍

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