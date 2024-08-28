蔡壁如上談話節目有礙觀感 盧秀燕回應了

台中市有給職市政顧問蔡璧如上談話性節目，民進黨議員質疑有兼職之虞爭議。市議員陳俞融問，蔡璧如擔任12職等有給職市政顧問，領市民納稅錢，下班後時間開節目頻道，影響市民觀感，要求市長盧秀燕說明，並約束高階公務員行為，不要影響社會觀感。

台中市議會臨時會，原訂議程是議案二讀及審計處說明，議員陳俞融、張芬郁針對蔡壁如上談話節目連環追問。盧秀燕說，公務人員必須依照相關規定辦理，她對新聞沒有評論。

陳俞融說，公務人員在下班時間上談話節目、開談話節目，她問盧秀燕的看法？盧表示，只要符合公務人員規範「我沒有意見」陳俞融進一步追問市長的看法，盧秀燕說「我會依公務人員相關辦法，不會自己認定」

陳俞融表示，依法之外，社會觀感呢？盧秀燕說，她希望所有公務人員守法，觀感自己界定，就像議員一樣有不同的觀感，這個部分沒辦法評論。

市府有給職市政顧問額度有4位，目前僅聘任一位即蔡壁如，主要負責所有海線事務督導。盧秀燕說，重量一條鞭人事處也會經常查核，人事處長也做出認定，希望所有公務人員要守法。

市議員張芬郁質疑，為何有給職市政顧問可以不用在市政府上班，反而去上各政論節目，談論民眾黨相關議題，相當不恰當，對於台中市政也沒有正向幫助。

另要求市長應對此事表態，確認蔡壁如市政顧問要留在市政府，還是要回去民眾黨，不要再利用台中市的資源，遂行個人利益。