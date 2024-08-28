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搶贏陳其邁！蔣萬安嗨到唱江蕙名曲 曝點頭內幕

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
天后江蕙確定將在10月5日於台北大巨蛋舉行的國慶晚會中復出獻唱，市長蔣萬安今天心情大好，表示是用「真心和誠意」打動對方，更高唱起江蕙名曲點歌。記者洪子凱／攝影
天后江蕙確定將在10月5日於台北大巨蛋舉行的國慶晚會中復出獻唱，市長蔣萬安今天心情大好，表示是用「真心和誠意」打動對方，更高唱起江蕙名曲點歌。記者洪子凱／攝影

天后江蕙確定將在10月5日於台北大巨蛋舉行的國慶晚會中復出獻唱。消息一出也引起各界關心，網友更稱台北市長蔣萬安搶贏高雄市長陳其邁，市長蔣萬安今天出席活動面露喜色，面對媒體詢問表示，是用「真心和誠意」打動對方，更應媒體點歌要求，現場唱起江蕙的「愛我三分鐘」，希望能夠在國慶晚會聽到這首歌。

面對媒體詢問如何讓江惠點頭開唱，蔣萬安表示，用真心和誠意讓「二姐」點頭，願意在國慶晚會上獻聲，也是台北大巨蛋第一場非體育賽事別具意義，更是「喜上加喜」，接下來會努力將國慶晚會辦好，讓所有歌迷享受到期待已久的歌聲跟回憶。

媒體也問蔣萬安要不要點歌，蔣笑回「我已經唱好多次了誒」，周圍還是拱他唱一下、唱一下，他再度唱起江會1993年收錄於專輯「感情放一邊」中的「愛我三分鐘」，隨即步入會場。

國慶 大巨蛋 蔣萬安

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