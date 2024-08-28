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美中戰略溝通登場 李彥秀提醒賴清德跟著學

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀。圖／國民黨提供

中共外交部長王毅昨天在北京會見美國白宮國安顧問蘇利文，中美雙方進行新一輪戰略溝通。國民黨立委李彥秀認為，美國為穩定局勢，積極與中國大陸溝通，證明「越是對抗，越需要對話」，賴清德總統在兩岸關係、國際戰略缺乏明確方向，賴應仔細觀察美中互動，並加以學習，別再抱持鴕鳥心態。

蘇利文提到，美方致力於負責任地管理美中關係，避免競爭演變為衝突。王毅則表示，中美除了戰略性和實質性溝通外，更應具有「建設性」。

李彥秀對此表示，美國即將在11月舉行大選，蘇利文此次北京行，是否會當面邀請習近平訪美，將成為美中關係是否趨緩的重要指標。

李彥秀說，美中關係自2016年出現明顯變化，雙方在國防、外交、經貿以及科技上時有衝突，不過拜登政府上台後，雖將中國大陸視為「美國最重大的戰略競爭對手」，但也積極尋求於「競合」關係下，恢復對話，

李彥秀提到，蘇利文此次訪中，證明美國長期戰略仍是希望與中國大陸關係正常化，增加可預判性，減少意外衝突可能性。美國總統大選僅剩2個多月，蘇利文的訪中，還凸顯3個短期重大意義。

李彥秀指出，首先，美國共和黨總統候選人川普來勢洶洶，民主黨在美中關係及國際戰略布局上，企圖與川普區做出政策區隔；其二，對執政的民主黨而言，穩定美中關係，有利於民主黨總統候選人賀錦麗選情，美國政府正往此方向努力；最後，俄烏戰爭及中東戰事近期皆有擴大趨勢，美中進行高層的面對面溝通，對美國未來地緣政治上布局，相當重要。

李彥秀最後提到，賴清德就任後，在兩岸關係與國際戰略上缺乏明確方向，還為了確保「不穩定」的權力基礎，不斷重提「兩國論」，對於國際局勢的重大變化，仍選擇偏聽、偏看、大內宣。「越是對抗，越需要對話，」美中正在示範，賴清德政府應仔細觀察，不應再當鴕鳥。

李彥秀 美中關係 美國

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