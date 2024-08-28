搶江蕙 蔣萬安勝陳其邁 林奕華：國慶沒有較勁的問題

天后江蕙確定將在十月五日於台北大巨蛋舉行的國慶晚會中復出獻唱。台北市副市長林奕華說，「二姐」江蕙願意復出，在國家慶典演唱，全民期待，她也強調國慶就是慶祝中華民國。對於網友稱台北市長蔣萬安搶贏高雄市長陳其邁，林奕華表示，這次是屬於國家慶典，並沒有較勁的問題。

林奕華說，蔣萬安一直希望江蕙能夠復出，因為她對所有的台灣民眾來講算是女神級，大家都非常喜歡江蕙的歌曲。之前蔣萬安也提到，很期待江蕙能夠復出，最大的意義是因為國慶晚會的意義是慶祝中華民國國慶，跟一般的演唱會比較不一樣，因有國家慶典的意義。

林奕華指出，因為大巨蛋本身之前都只有體育類活動，經過好久的努力後，終於可以辦非體育類活動，所以國慶晚會會是大巨蛋的第一場非體育類活動，也是一個歷史意義。江蕙在大家心目中的地位，若能在這時候演出，是最好的安排，也非常感謝江蕙願意答應，但細節都還要再商量。

有網友講說是蔣萬安搶贏陳其邁，林奕華表示，應該是不太一樣，因為這次是屬於國家慶典，並沒有較勁的問題。這次國慶籌委會主席是立法院長韓國瑜，立法院長韓國瑜這次指示台北市政府辦國慶晚會，所以沒有較勁的問題，因為這是國家慶典，相信不管是哪個市長對於江蕙能夠在國家慶典裡面來演唱，應該都會覺得很認同。相信大家都高興，相信陳其邁市長應該也很高興。

關於內政部發函台北市府要求大巨蛋要進行緊急疏散演練，林奕華說，相關的按照法令相關規定來進行，因為這些部分都有相關規定，包括應該要召開安全相關的會議，大型集會要有相關規範，當然都會按照相關法規來做。尤其國慶晚會主辦就是台北市政府，當然會先做帶頭示範，在非體育類的活動，一定是用最謹慎的方式進行後續行政程序。