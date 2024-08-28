白委提廢監院 林思銘：若繼續遇綠色就轉彎也考慮廢掉

民眾黨主席柯文哲陷政治獻金帳目不明風波，民眾黨張啟楷又喊出下會期將力主不給監察院預算，提出修憲案廢除監察院，被解讀成是政治報復跟為風波解套。國民黨立委林思銘今日表示，若監院繼續遇到綠色就轉彎，用力打藍白，也會考慮廢除監察院。

林思銘說，廢考監在第九屆立院曾經提案，不管是民進黨、國民黨，主張修憲廢考監。若是因為柯文哲案，民眾黨又主張廢考監，這跟過去一貫主張的（不符），監察院長期只打蒼蠅不打老虎，監委都在護航執政黨，藍軍揭的弊案，監察院沒有實質調查，監察院是否有存在必要，值得大家繼續探討。

林思銘強調，如果下會期，監院繼續如此，遇到綠色就轉彎，遇到藍白用力打，監院根本是執政黨附隨組織，沒有存在必要，也會考慮廢除監院。

林思銘也說，各種弊案如果涉及不法，檢調可以立即偵辦。監察院是對公職人員涉及相關貪瀆，另外做監察調查，司法調查跟監察調查並行不悖。監察院負責彈劾、糾正弊案，司法調查才是真正重點。監院調查出什麼資料，最後還是要提供給檢調，要打擊貪腐最重要的還是司法單位。