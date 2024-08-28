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台中建商攜案找彰化基層農會 農會「怕財政部請喝咖啡」態度保守

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者宋健生/攝影
台中開發商頻推建案，今年迎來近十年最熱推案量。記者宋健生/攝影

銀行緊縮銀根，彰化縣多家農會最近接到台中市建商要求融資，數億元金額令人心動，農會卻持保守和觀望態度，有的認為可以聯貸分散風險，有的擔心發生例如雷曼兄弟次級房貸事件，拖累好不容易經營起來的根基，迄今都在評估階段。

南彰化一家鄉農會表示，日前台中市建商找上門，帶來上百戶購屋貸款申請，一口氣來了那麼多業績對鄉鎮農會是很大誘惑，不過裡面有新青安房貸案件，很多商業理財報導分析新青安房貸的利弊，基層農會跟金融行庫相比算是「小本經營」，禁不起大批首購族繳不起房貸，也恐無餘力處理貸款戶轉手賣屋等複雜狀況，到目前為止還沒核准放款。

另一家鄉農會說，基層農會存放比接近法定上限，「閒錢」不多，接到台中市建商要求貸款後，已考慮邀請5至6家友會聯貸，但這種非農會會員、突來其來的大宗申貸，基層農會都會格外審慎，將詳細了解建商商譽、申貸案件的對象、還款能力等條件再作決定。

某農會婉拒透過熟人帶來的建商請求貸款3億元，據了解，基層農會平日對農會會員放款為百萬元，很少超過千萬元，若一次出借3億元會讓逾放比超標，且建商的建案大概兩年後完工，這期間農會不易調度資金填補3億元放款的缺口，最終謝絕。

彰化區漁會表示，到現在沒被台中市建商要求貸款，基層農漁會對知根知柢的會員，針對農漁業需要的設備設施優先放款，其次是會員購買或修建不動產，對不熟悉的客戶都採保守態度，不輕易核貸。

台中市 農會

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