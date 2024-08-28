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張啟楷拋刪預算、修憲廢監察院 吳思瑤：為包庇柯文哲

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨跟民眾黨主席柯文哲涉及不法行為，民眾黨團就要砍監察院預算，修憲廢監察院，這是錯誤的憲政操作，難以接受。記者林縉明／攝影
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨跟民眾黨主席柯文哲涉及不法行為，民眾黨團就要砍監察院預算，修憲廢監察院，這是錯誤的憲政操作，難以接受。記者林縉明／攝影

民眾黨近期深陷政治獻金假帳爭議，民眾黨立委張啟楷卻稱，監察院成效不彰，下會期民眾黨團將要砍監察院預算，並推動修憲廢監察院。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民眾黨不學好，跟國民黨哥倆好一對寶，監察院依法行使職權，因民眾黨跟民眾黨主席柯文哲涉及不法行為，就要砍監察院預算，修憲廢監察院，這是錯誤的憲政操作，難以接受。

吳思瑤指出，國民黨一再想杯葛司法院預算，甚至提出憲法訴訟法，想要限縮大法官職權行使，對於憲法法庭，藍白合力詆毀跟不敬行徑，現在民眾黨不學好，想要砍監察院預算，還揚言要廢除監察院，藍白哥倆好一對寶。

吳思瑤說，監察院是憲政機關，憲法明定賦予監察權，現在依據政治獻金法行使職權有依據，何錯之有，基於調查行政部門有無缺失，啟動台智光、京華城等案調查，這都是正當的職責行使。

吳思瑤批評，現在民眾黨跟柯文哲恐怕涉及不法行為，所以民眾黨要砍監察院預算，甚至要修憲廢除監察院，但修憲是嚴肅課題，不應當成挾怨報復或先射箭後畫靶的政治行為，民眾黨為了護航一黨之私，為包庇柯文哲一人，為修憲而修憲，這是錯誤憲政操作。

修憲 民眾黨 監察院

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