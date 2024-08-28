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最低工資審議會9/4登場 卓榮泰：盼經濟果實全民共享

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）今偕副院長鄭麗君（左）舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」。記者曾原信／攝影
行政院長卓榮泰（右）今偕副院長鄭麗君（左）舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」。記者曾原信／攝影

今年是「最低工資法」上路元年，首次最低工資審議會將於9月4日登場，預估調幅可能漲超過4%。行政院長卓榮泰指出，政府會將今年經濟成長率和消費者指數供審議委員討論，他仍舊期盼，經濟成長果實讓全民共享，但在委員會討論前不宜做定論，「我認為他們一定會衡量以上條件做討論」。

卓榮泰上午率行政團隊舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」，媒體問及，首場經濟發展委員會顧問會議將於9月3日登場，目前產業有哪些回饋？產業界對加薪看法如何？營造業有先加薪，目前收集的意見為何？國人對最低工資審議是否可有正面期待？

卓榮泰指出，非常感謝經委會顧問放下手上工作，多次參與各式大小型式會議很，也提出一些意見和看法，討論結果會在9月3日有總結，屆時會將圓滿結果報告給國人。

至於企業加薪，卓榮泰指出，很高興看到有營造廠加薪加到11％，那是一個特例，政府為軍公教人員加薪3%後，盼民間企業在此基礎上盡量加油，他每次向產業界談話去都會提到這段，掌聲現在愈來愈多，代表大家已在思考如何做這些事。

卓榮泰指出，最低工資每年都會有討論時機，不久後也會，政府會將今年經濟成長率和消費者指數供審議委員討論，他仍期盼，經濟成長果實能讓人民共享，給產業最小衝擊，給勞工最大生活穩定，符合整個社會期待，但在委員會討論前不宜做定論，「我認為他們一定會衡量以上條件做討論」。

卓榮泰 成長率 經濟發展

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