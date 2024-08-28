喊話申貸族 卓榮泰：不會有限貸令 將找央行開會

新青安推動房市升溫，各家銀行貸款接近滿水位，中央銀行日前找34家銀行喝咖啡，呼籲各銀行自主管理不動產貸款總量，引發熱議。行政院長卓榮泰強調，政府不會有限貸令，但也關心金融市場在貸款成數的安全準備，並預告近期將會找央行開會，了解如何在9月6日前做出讓大家安心的決定。

卓榮泰上午率行政團隊舉行「行動創新AI內閣執政101記者會」，媒體問及，央行下令銀行業者9月6日前提出改善方案，被解讀為「限貸令」，財政部也否認，但有正常購屋需求的人怎麼辦？行政院是否會找各部會討論因應對策？

「政府沒有限貸令，政府也不會有限貸令。」卓榮泰回應，政府關心金融市場在貸款成數上的安全準備，他認同央行有些積極作為，也強調此舉不會影響到正常的、一般的、已經進行中的貸款對象，不該對一般民眾權益造成任何困擾。

卓榮泰預告，政府會在近期內邀請央行談一談，目前提出方案後，如何在9月6日前，做出讓大家安心的討論跟決定，未來會再向各界報告。

至於未來是否加強精進新青安政策，卓榮泰說，如果還是有人誤用、濫用政策原意，無論個人或建商做出脫法、脫序的行為，政府將有進一步作為，「如果沒有辦法往健康的方向走，會以更大的力量讓政策回歸原意」，討論如何讓政策繼續進行下去，「我會在近期內再做一個決定」。