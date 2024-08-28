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喊話加薪有效？ 卓揆：掌聲愈來愈大

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「軍公教加薪3%、中小企業加薪可減稅等方式，都有讓企業更願意加薪！」行政院卓榮泰28日在記者會上，被記者問到政府帶動加薪的成果時指出，他在企業宣講時都有相關喊話，也聽到企業主的掌聲愈來愈多，他相信政府政策可確實讓民間加薪。

新青安是否會調整？

卓榮泰28日於行政院舉行行動創新AI內閣「執政101記者會」，被問到居住正義議題。有記者指出，如今房市仍居高不下，國銀房貸已逼近放貸上限，央行近日下令銀行9月6日前提出改善方案，是否會影響真正有購屋需求的民眾？新青安貸款是否會有進一步調整？

對此，卓榮泰回應說，政府沒有限貸令，央行的指令是關心金融市場安全準備的積極作為，是對的，且不會影響已經進行中的貸款對象，他近期會邀請央行總裁楊金龍見面，針對近日的金融作為，討論如何讓市場更安心；針對新青安貸款，卓榮泰僅表示，之前已經調整過，若有人濫用政策，會再做出調整。

評估高鐵南北延伸

由於行政院的「經濟發展委員會」9月3日將開首次會議，外界關注行政院在開會前是否先蒐集產業意見，還有企業對加薪的看法。卓榮泰笑說，他每次有產業界演講的行程，都會提醒在場企業主要加薪，他有發現現場的掌聲愈來愈大，加上政府也有推動中小企業加薪減稅的政策，期待透過軍公教調薪，持續帶動民間調薪。

卓榮泰在列述政績時有提到均衡台灣基礎建設，有媒體好奇相關細節，卓榮泰指出，南部會有科技S廊帶，建設各類創新科技園區；中部則是以智慧工具基地的方向發展，北部則是工商匯集區，會推動以小帶大，協助產業發展；東部則是會繼續強化交通建設，他也請交通部儘速評估高鐵延伸宜蘭與屏東的方案。

與賴總統默契佳

被問到與總統賴清德如何配合，卓榮泰現場秀出手上電子錶的太極圖案說，兩人默契就像太極一樣相生相補，可以分頭完成各種工作，且都有定期的溝通模式與會議。以颱風勘災為例，他與賴總統、副院長鄭麗君分進合擊，2天就做完1個禮拜的工作，兩人默契相當好，且整體團隊的跨部會運作也很流暢。

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卓榮泰 行政院 高鐵延伸宜蘭

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