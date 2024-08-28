李乾龍支持盧秀燕選黨主席 政壇：宮廷派不失為助力

國民黨主席可能在明年8、9月改選，各界關注台中市長盧秀燕是否參選。國民黨前秘書長李乾龍今表態，如盧秀燕願意承擔黨主席、參選總統的話，他願當盧秀燕的後盾，再掀政壇議論。中市資深議員李中表示，盧已普遍被國民黨員接受，但掌握黨機器、資源的「宮廷派」支持，可以看成盧秀燕更上層樓的助力；市黨部主委顏文正說，盧秀燕沒有決定前不會表態，目前也許在諮詢期，支持她的人就靜等盧的決定。

李乾龍今接受廣播節目專訪，提到賴清德總統的得票率只有40％，國民黨要重返執政是有機會，但黨主席如何帶領國民黨很重要，並指「盧秀燕很合適」如果盧出來其他人不會有遐想，只要盧秀燕願意承擔黨主席，不僅他願意當盧秀燕的後盾，很多人也願意當盧的後盾。

台中市長盧秀燕今在市議會備詢，市府指出，對政治尤其假設性問題，不會評論。

中市資深議員、國民黨團前書記長李中指出，因盧秀燕以往較少涉及國民黨黨務，立院前院長王金平、國民黨前秘書長李乾龍等人紛表態支持盧秀燕，「宮廷派」掌握國民黨組織、人脈與資源，不失為更上一層樓的助力。

國民黨市黨部主委顏顏文正說，盧秀燕的立場根本無法談及黨主席選舉與2028大選，「飯要一口一口吃」，現在問盧秀燕，無異要她曝險，讓盧秀燕聽各界意見再作決定。至於外傳有人幫黨主席朱立倫傳話、帶話給盧，顏文正說「聞所未聞」