鄭天財被控收賄遭搜 林思銘有信心：注意助理在外言行

國民黨立委鄭天財被控涉嫌收賄數百萬元，讓多家廠商人員掛名立委辦公室特助，協助業者施壓公務機關，北檢昨日訊問後，諭令其200萬元交保並限制出境出海。國民黨立委林思銘今日強調相信鄭天財，並稱委員要注意助理在外言行，勿讓助理在外打著委員名義做不法情事。

檢調昨日大動作搜索鄭天財辦公室，事實上北檢去年偵辦鄭天財辦公室前執行長張騰龍以白手套身分，替內政部營建署組長張之明牽線，護航廠商取得雲林綠電標案，共不法獲利7500多萬元，當時檢方認定鄭天財並未涉案，起訴張騰龍、張之明等。不過，鄭天財辦公室遭搜索，被認為與此案有關。

林思銘說，鄭天財本身也是學法律的，心中有一把尺。據媒體的報導或昨天的相關訊息，鄭天財雖是200萬交保，但他相信鄭是否有不法情事，希望檢調勿忘勿縱，他個人是對鄭非常有信心。至於不管是特助或其他助理在外面若有涉及不法情事，委員不一定會知道。希望所有立委要注意助理在外的一言一行，不要因為他們在外打著委員的名義，在外面做出不法情事，影響委員聲譽。

再被追問鄭天財是否知情，林思銘說，他的意思是鄭天財若有接受廠商的贊助、資助，相關助理如果有在外打著委員名號做出不法情事，且鄭天財若是知情的，是否有共謀犯意，檢調還是要查清楚，不能一概而論，人家資助其政治獻金或助理費用，一定是有涉及不法情事。

關於民進黨立委洪申翰稱，國民黨常將綠電弊案扣在民進黨頭上，但其實國民黨立委涉入也深，林思銘反駁，國民黨立委部分，據他個人所知，很少人涉及光電相關，國民黨立委畢竟很少人用這個職務，去喬這件事情，大部分都是跟執政黨有關公職人員涉及這方面的事情。所以鄭天財如果說真的有涉及這樣的弊案，也是這些在外面的助理人員的個人行為，跟鄭是否真的有關，還是請檢調單位勿忘勿縱。

國民黨立委張嘉郡說，在這一個月當中，鄭天財、民進黨立委林宜瑾辦公室都被搜索，這都是不願意看到的。很希望在司法面前，他們能夠自證清白，讓大家知道事實真相，也希望所有立院同事引以為戒，不要觸犯法律，能在合情合法範圍內，努力修法、服務民眾。