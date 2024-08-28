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李四川選新北有譜？ 李乾龍：已答應姓李的要當總幹事

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
新北市長侯友宜的接班人備受關注，國民黨前秘書長李乾龍今天脫口，他已經答應一個姓李的要當總幹事。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜的接班人備受關注，國民黨前秘書長李乾龍今天脫口，他已經答應一個姓李的要當總幹事。圖／聯合報系資料照片

新北市長侯友宜的接班人備受關注，藍營方面，目前檯面上最常被點名的包括台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、國民黨立委洪孟楷。國民黨前秘書長李乾龍今天脫口，他已經答應一個姓李的要當總幹事。

李乾龍今天接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，在廣告時間，主持人黃暐瀚詢問是否會搬到台中幫立法院副院長江啟臣選市長，李乾龍脫口，「我已經答應一個姓李的，我跟他說，我自告奮勇，我是你的結伴大哥，我當你的總幹事。」

節目開始後，黃暐瀚詢問2026年新北市狀況，李乾龍說，他跟侯友宜蠻熟的，他跟侯市長說，你現在最大的任務就是要把棒子交好，不要掉到地上，不然會對不起新北市民跟全國人民。

黃暐瀚詢問，交給劉和然好不好？李乾龍說，能贏的人，媒體有做民調，支持民調最高的人，如果是李四川的話，「我吃奶的力量拚下去。」李乾龍說，雖然有人說李四川太客氣，不夠霸氣，但選市長又不是總統，要選總統的人才要有一點霸氣。至於新北要不要藍白合，李乾龍笑而不答。

新北 李乾龍 李四川 黃暐瀚

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