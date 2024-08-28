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跟進王金平表態挺盧秀燕參選黨主席 李乾龍：願當後盾支持

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨前秘書長李乾龍今天表態，如果台中市長盧秀燕願意承擔黨主席、參選總統的話，他願意當盧秀燕的後盾，相信很多人也願意當盧的後盾。圖／聯合報系資料照片
國民黨前秘書長李乾龍今天表態，如果台中市長盧秀燕願意承擔黨主席、參選總統的話，他願意當盧秀燕的後盾，相信很多人也願意當盧的後盾。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席明年改選，呼聲極高的台中市長盧秀燕是否參選備受關注。國民黨前秘書長李乾龍今天表態，如果盧秀燕願意承擔黨主席、參選總統的話，他願意當盧秀燕的後盾，相信很多人也願意當盧的後盾。

李乾龍今天接受廣播節目專訪，被問及明年國民黨主席選舉，他表示，賴清德總統的得票率只有40％，未來國民黨要重返執政有機會，但黨主席如何帶領國民黨很重要。他認為黨主席須具備三個條件，沒有私心、募款能力、熟悉兩岸，吻合這些條件的人來當黨主席，國民黨才有救。

李乾龍提到，當年立法院副院長江啟臣在當黨主席的時候，他曾跟江說，如果要連任黨主席的話，要盡早對外說「你是King maker」，但江拖了一段時間才說；再者，國民黨的政黨補助款每年2月錢進來，當時國民黨一個月的開銷約2500萬元，下半年就要去借錢，更何況選舉也都要花錢。

不過，當主持人問到盧秀燕選黨主席是否合適，李乾龍直言，盧秀燕很合適，如果盧出來其他人不會有遐想。李乾龍說，只要盧秀燕願意承擔黨主席，三個選黨主席的條件可以排除，不僅他願意當盧秀燕的後盾，很多人也願意當盧的後盾。

國民黨 李乾龍 盧秀燕

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