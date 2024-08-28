「能力不夠罷樑要過」 基隆紅綠燈罷樑？號誌被P圖惡搞

基隆市長謝國樑罷免案中選會宣布成案後，將在10月13日投票，近來街頭選戰氣氛濃，除了反罷免看板林立，罷樑志工也四處穿梭。昨晚網路流傳一張紅綠燈號誌出現「能力不夠，罷樑要過」字樣，遭質疑市府有內鬼？市府清查，一度以為系統被入侵遭改字，比對後確認是惡搞的P圖，非系統顯示的字樣。

基隆市重要路口部分紅綠燈號誌，除了小綠人、秒數讀秒，最近最上方增加一格，用以宣導市政影像及字卡，目前設定顯示「路口慢看停」、「秒數不夠，下次再過」、「基隆市政府提醒您」、「行人停看聽」等。

不過，昨晚網路流傳一張紅綠燈號誌出現「能力不夠，罷樑要過」字樣的照片，引發各方討論，遭質疑市府有內鬼？市府的紅綠燈也「罷樑」？

記者實地到義一路所有路口查看，發現紅綠燈號誌顯示的字卡全部都正常，並無任何「能力不夠，罷樑要過」字樣。

市府交通處長王圳宏表示，市府得知後昨晚馬上展開清查，一度以為號誌系統被入侵，字卡被竄改，但比對所有字體、外觀等特徵後，確定是被P圖的，系統未被入侵。

王圳宏比對發現，市府系統的9，下面無一橫，但該照片顯示59秒的9，下方有一橫，顯然非從系統發出的字體；另外，該照片只有改字，上面反光部分一樣；仔細查看，帽簷的反射字體都一樣。

王圳宏表示，已與廠商確認，系統後台都有加密，要改內容需要密碼及IP，目前一切都正常。

交通處指出，網路疑有人刻意將「秒數不夠，下次再過」，P圖改為「能力不夠，罷樑要過」，把無辜紅綠燈也扯上罷免案，並非事實。