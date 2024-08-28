快訊

聯合報社論／區區數億就讓柯文哲窮於數鈔、大志全拋

今日「六星連珠」！ 命理師示警：四生肖招小人、有車關要當心

頭城搶孤棄賽風波…杏輝深夜拋出震撼彈宣布：今後不再組隊參賽

「能力不夠罷樑要過」 基隆紅綠燈罷樑？號誌被P圖惡搞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
記者實地到義一路所有路口查看，發現紅綠燈號誌顯示的字卡全部都正常，並無任何「能力不夠，罷樑要過」字樣。記者游明煌／攝影
記者實地到義一路所有路口查看，發現紅綠燈號誌顯示的字卡全部都正常，並無任何「能力不夠，罷樑要過」字樣。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑罷免案中選會宣布成案後，將在10月13日投票，近來街頭選戰氣氛濃，除了反罷免看板林立，罷樑志工也四處穿梭。昨晚網路流傳一張紅綠燈號誌出現「能力不夠，罷樑要過」字樣，遭質疑市府有內鬼？市府清查，一度以為系統被入侵遭改字，比對後確認是惡搞的P圖，非系統顯示的字樣。

基隆市重要路口部分紅綠燈號誌，除了小綠人、秒數讀秒，最近最上方增加一格，用以宣導市政影像及字卡，目前設定顯示「路口慢看停」、「秒數不夠，下次再過」、「基隆市政府提醒您」、「行人停看聽」等。

不過，昨晚網路流傳一張紅綠燈號誌出現「能力不夠，罷樑要過」字樣的照片，引發各方討論，遭質疑市府有內鬼？市府的紅綠燈也「罷樑」？

記者實地到義一路所有路口查看，發現紅綠燈號誌顯示的字卡全部都正常，並無任何「能力不夠，罷樑要過」字樣。

市府交通處長王圳宏表示，市府得知後昨晚馬上展開清查，一度以為號誌系統被入侵，字卡被竄改，但比對所有字體、外觀等特徵後，確定是被P圖的，系統未被入侵。

王圳宏比對發現，市府系統的9，下面無一橫，但該照片顯示59秒的9，下方有一橫，顯然非從系統發出的字體；另外，該照片只有改字，上面反光部分一樣；仔細查看，帽簷的反射字體都一樣。

王圳宏表示，已與廠商確認，系統後台都有加密，要改內容需要密碼及IP，目前一切都正常。

交通處指出，網路疑有人刻意將「秒數不夠，下次再過」，P圖改為「能力不夠，罷樑要過」，把無辜紅綠燈也扯上罷免案，並非事實。

紅綠燈 網路

延伸閱讀

政治活動進入校園？藍質疑綠能你不能 綠營回應「大家都能」

估明年8月招商！威海營區朝商場結合飯店開發 謝國樑：市長任內蓋起來

基隆騎樓整平 綠批政策失敗藍反擊唱衰市政

出席零死亡願景散步節 謝國樑：行人違規也應納入討論

相關新聞

鄭天財涉收賄200萬交保 今晨辦保不發一語

國民黨立委鄭天財於2020年2023年間，涉嫌給予廠商辦公室特助頭銜，收受廠商百萬賄款，替業者協調事務。台北地檢署昨指揮...

「能力不夠罷樑要過」 基隆紅綠燈罷樑？號誌被P圖惡搞

基隆市長謝國樑罷免案中選會宣布成案後，將在10月13日投票，近來街頭選戰氣氛濃，除了反罷免看板林立，罷樑志工也四處穿梭。...

二小時籌二百萬保金 鄭天財交保一語不發

國民黨立委鄭天財國會辦公室遭檢調搜索，鄭天財本人昨天上午遭檢調約談到案，經過數小時偵訊，昨天晚間十點左右檢方依涉犯貪汙治...

藍委鄭天財疑收賄 檢諭知兩百萬交保

國民黨立委鄭天財國會辦公室遭檢調搜索，鄭天財昨天上午遭檢調約談到案，經過數小時偵訊，晚間十點左右檢方依涉犯貪汙治罪條例，諭知...

黨產會3連敗 趙少康促懸崖勒馬

不當黨產處理委員會追徵國民黨舊中央黨部及中廣出售價金七十七點三億元兩案，前天均遭法院判決黨產會敗訴。國民黨立委王鴻薇表示...

涉收賄喬事 鄭天財2百萬交保

國民黨立委鄭天財於二○二○年至二○二三年間，涉嫌給予廠商辦公室特助頭銜，收受廠商百萬賄款，替業者協調。台北地檢署昨指揮檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。