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黨產會3連敗 趙少康促懸崖勒馬

聯合報／ 記者王千豪／台北報導

不當黨產處理委員會追徵國民黨舊中央黨部及中廣出售價金七十七點三億元兩案，前天均遭法院判決黨產會敗訴。國民黨立委王鴻薇表示，執政黨用司法追殺的方式，經不起歷史考驗；中廣前董事長趙少康則感謝法院還原事實真相，洗刷中廣是附隨組織的汙名，他呼籲黨產會停止上訴，懸崖勒馬，不要一錯再錯。

王鴻薇表示，蔡英文政府上台後，開始追殺國民黨黨產，現在法律終於還中廣、國民黨清白，但長達八年的追殺，大家也付出了很多代價，所以這個遲來的正義，充分顯示民進黨當朝執政之後，利用司法追殺的方式來扣押財產，其實禁不起歷史的考驗。

國民黨立委洪孟楷表示，如果只是為了追殺政敵而成立相關組織的話，無疑開民主倒車。

他說，現在大孝大樓等相關案件，黨產會已連三敗，司法清楚告訴黨產會在過程當中確實有瑕疵，呼籲黨產會、民進黨政府應該好好地向國人說明清楚，「強搶民產也不應是用這樣的方式。」

趙少康說，雖然這是遲來的正義，但也比沒有正義好，呼籲黨產會懸崖勒馬，如果還要打到最高法院，若最高法院公正，也還是會判中廣贏。他也質疑黨產會存在的必要，直指黨產會就是在追殺國民黨。

中廣 國民黨 黨產會

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