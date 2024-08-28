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涉收賄喬事 鄭天財2百萬交保

聯合報／ 記者房荷庭張睿廷王千豪／台北報導
國民黨立委鄭天財涉收受廠商百萬賄款替業者喬事。記者曾原信／攝影
國民黨立委鄭天財涉收受廠商百萬賄款替業者喬事。記者曾原信／攝影

國民黨立委鄭天財於二○二○年至二○二三年間，涉嫌給予廠商辦公室特助頭銜，收受廠商百萬賄款，替業者協調。台北地檢署昨指揮檢察事務官及調查局北機站搜索五處，以被告身分偵訊鄭天財，依貪汙治罪條例移送，檢方訊後命鄭以二百萬元交保，限制出境、出海。

檢調於本月廿一日已搜索十八處，訊問鄭天財實質辦公室助理及廠商特助共九人，全部請回。

全案源於，鄭天財辦公室前執行長張騰龍涉嫌以白手套身分，牽線內政部營建署組長張之明向廠商收賄，涉貪七五○○多萬元，去年八月間遭起訴。檢方從扣案證物查出，二○二○年至二○二三年間，有數間廠商業者，透過張騰龍引介結識鄭天財，每個月給予鄭數十萬元，以換取掛名鄭辦公室特助頭銜，鄭天財則替業者解決問題。

國民黨 收賄 辦公室

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