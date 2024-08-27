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鼎泰豐結束陸華北14分店 卓榮泰：中國應放下武力發展民生
知名餐飲品牌鼎泰豐宣布大陸華北14家門市將在10月底以前結束營業，行政院長卓榮泰今天表示，中國大陸的疫後經濟發展不好，卻仍想展現武力。他強調兩岸互不隸屬、互不侵犯，中國大陸應該放下武力，發展民生。
賴政府上任滿100天，行政院長卓榮泰接受民視專訪，對於近期傳出鼎泰豐位於大陸華北的14家分店將在10月底前結束營業，卓榮泰說，鼎泰豐在全世界拓銷都得到很好發展，可惜中國的經濟起了變化，和鼎泰豐當初到中國投資的狀況已經不同。
卓榮泰說，全世界的經濟都應該穩定發展，不過客觀上，他知道中國在疫後的經濟狀況都不好，中國當局一方面要挽救經濟、但另一方面又要對外展現武力，他認為中國當局若沒看清楚情況，繼續用這種方式恐怕很難預期在短時間難能讓經濟轉。
卓榮泰指出，目前美中的貿易、科技競爭還在進行中，無論經濟貿易再怎麼競爭，如果演變成惡質競爭，那對全世界都不好，希望中國當局以福國利民為主，把武力放一邊，沒有人要和中國競爭，臺海兩岸互不隸屬、互不侵犯，希望和平穩定、繁榮發展。
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