大陸偵察機侵日領空 外交部：升高緊張情勢「強烈譴責」

外交部指出，中國「運-9」偵察機於26日上午入侵日本長崎縣「男女群島」近海領空，嚴重侵犯日本主權且升高區域緊張情勢，外交部對於中國恣意侵害他國主權及破壞區域和平穩定的行徑，表示強烈譴責。

外交部表示，近來中國不斷以軍機及軍艦侵擾我國與日本的防空識別區及專屬經濟海域，已升高區域情勢緊張。此外，中國更夥同俄羅斯在東海及南海頻繁進行軍演，企圖以武力改變現狀，其軍事擴張舉動已對台灣及日本在內的印太區域國家安全構成重大威脅。

外交部嚴正譴責並再次呼籲中國回歸理性自制，即刻停止一切破壞台海和平、升高區域緊張情勢的行徑。台灣作為負責任的印太地區成員，在積極強化自我防衛能力的同時，也將持續與包括日本在內的理念相近國家合作，共同遏止威權主義的擴張與侵略。

此外，外交部指出，菲律賓漁業暨水資源局所屬3002號公務船25日自南海半月暗沙（Hasa Hasa Shoal）前往仙濱暗沙（Sabinal Shoal）進行人道運補途中，遭8艘中國軍艦及海警船以包圍、近距離迫近及噴射水砲等危險舉措驅趕，中方並以船艦撞擊，這是本週以來雙方第二度在同一海域發生海上衝突。

外交部表示，中國近期刻意將菲中爭議地帶自仁愛暗沙擴大至民主礁、仙濱暗沙、鐵線礁（Sandy Cay）及渚碧礁（Subi Reef），且在南海部署上百艘包含海軍、海警、民兵船、科研船在內的船艦，持續頻繁干擾菲國進行人道運補。同時中國更藉「維權」之名在南海以非法、脅迫、強勢等非和平手段干擾他國船舶航行，進而升高區域緊張情勢，外交部強烈譴責中國上述各項明顯具擴張目的之霸權作為。

外交部說，我國鄭重呼籲各方自制，遵守國際法及「聯合國海洋法公約」，堅持以和平方式解決分歧。並重申，南海諸島屬於中華民國領土，我國對南海諸島及其相關海域享有國際法與海洋法上的權利。我國將持續與理念相近國家密切關注南海情勢，共同維護區域和平及穩定。我政府將繼續秉持「四點原則」及「五項做法」妥慎處理南海相關議題。