林宜瑾案民進黨廉政會立案調查 陳宗彥案交黨中央處理

賴清德子弟兵「台南幫」前行政院發言人陳宗彥、立委林宜瑾，近期涉入司法案件，陳宗彥涉嫌在台南市府任職時，接受不當性招待，台南地檢署日前偵結起訴。林宜瑾則涉助理費案，檢方訊後以100萬元交保。民進黨廉政會今晚開會討論，廉政會主委邱駿彥會後受訪表示，陳宗彥不是廉政條例適用對象，廉政會無法立案，建請中央依照紀律裁決條例規定處理；林宜瑾是現任立委，是廉政條例適用對象，今天決議立案調查。

邱駿彥指出，陳宗彥不是廉政調適用對象，但考慮到民進黨最重要的清廉，建請黨中央依照紀律裁決條例規定處理 ，因為該條例適用對象比較寬廣，包括重要從政黨員，建請黨中央處理，最重就是除名。

邱駿彥提到，過去沒有廉政會送請黨中央處理的先例，幾乎廉政條例都可以處理，因為案發當時陳宗彥是局處長，並未納入廉政條例內，目前規範是鄉鎮市長以上，局處長就沒有規範，今天廉政會有討論到是否修改廉政條例規範對象放寬，明年全代會考慮提案修正。

林宜瑾部分，邱駿彥說，林是現任立委，適用廉政條例，今天決議立案調查， 詐領助理費是放到自己口袋還是用在助理身上，會中討論意見有點分歧，若是用在助理身上就比較輕，但放到自己口袋就比較重，會從這方向進行了解。

邱駿彥表示，今天廉政會只是立案，林宜瑾以100萬元交保，若是被羈押禁見就要馬上處理，還要觀察檢察官的進展，明天就會發函請林宜瑾來面談，具體時間要看當事人回覆。