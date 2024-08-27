台灣、北歐友台四國國會聯誼會訪挪威 促國會外交

立法院「台灣與北歐友台四國國會聯誼會」24至27日訪問挪威，推動國會外交，除了國會，立院訪團也拜訪挪威創新局、奧斯陸前市長及挪威最大政黨進行交流。

立法院「台灣與北歐友台四國國會聯誼會」代表團團長立委邱志偉與許智傑、賴惠員及郭昱晴24至27日訪問挪威推動國會外交。

駐瑞典代表處代表谷瑞生與參事黃泰謀陪同立院訪團分別拜會挪威自由黨主席梅爾比（Guri Melby）、挪威創新局（Innovation Norway），並與奧斯陸前市長暨國會議員特須納（Michael Tetzschner）以及挪威最大政黨保守黨（Conservative Party）的重要幹部交流。

立法院訪問團與梅爾比於挪威國會晤談時均表示，台挪國會互訪對於提升兩國關係有正面助益，邱志偉感謝梅爾比過去對台灣各項支持，尤其去年11月率團訪台與此次立院訪挪更是台挪兩國國會間多年來的首次互訪，深具意義。

梅爾比憶及訪台期間見證台灣自由民主的成果，強調德不孤必有鄰。她表示，民主的台灣在對抗威權的道路上將不會獨行。

在其他相關會談中，許智傑分享高雄市發展AI產業與應用的願景；賴惠員推介台南市離岸浮動太陽能板發展；郭昱晴則期盼促進台挪間年輕世代教育與文化交流等想法，獲得挪方熱烈回應。

邱志偉在參訪期間，多次強調台挪共享自由民主價值，雙方政府應可進行更多政府間交流。

立院訪團向挪威友人詳細說明台挪互設代表處以推動雙邊關係的必要性，並對挪威政府不當稱呼台灣的國名一事表達深刻關切。立院訪團也表示，應該強化理念相近的國家團結一致，支持台灣有意義參與國際組織。

駐瑞典代表處認為，立法院訪團此行對推動與發展台挪關係，提供許多可能性，協助台灣對挪威外交工作的拓展及深化。

梅爾比曾在2023年11月率團訪問台灣，並晉見時任總統蔡英文、監察院長陳菊、立法院及民進黨等單位，就區域安全、社會福利、青年政策以及2024年的總統暨立委選舉議題深入討論。