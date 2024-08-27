鄭麗君接見日本眾議員 盼台日打造亞洲科技島鏈

行政院副院長鄭麗君今天接見日本眾議員金子恭之時表示，台灣作為印太地區的一分子，盼與日本合作，實現自由且開放的印太願景、維護印太地區和平，此外也希望兩國產業有更密切交流，致力打造亞洲科技島鏈。

鄭麗君今天在行政院接見金子恭之，雙方第三度見面，互動熱絡。金子恭之也特別致歉指出，原先要陪同當地議員及町長等來台訪問，為台灣0403地震捐助善款等，但因颱風襲日因故延期，此次才會由他一人代表。

鄭麗君致詞時指出，感謝日本政府近年在國防文件、外交藍皮書等各式重要文件中表達台灣是重要夥伴、珍貴友人，或是在國際場合提及台海安全重要性，相信台日彼此互助、扶持，將形成善的循環，台日雙方也都會將這珍貴友誼感念在心。

她說，台灣作為印太地區的一分子，非常希望跟日本合作實現自由且開放的印太願景，共同維護印太地區和平，新政府上任後，也正逐一落實總統賴清德所提出的4大和平支柱方案。

鄭麗君也提到，行政院已成立經濟發展委員會，提出未來多項經濟發展計畫，其中包含推動5大信賴產業，就是希望台灣未來可以貢獻民主供應鏈，與理念相近國家加強合作，而台日是重要夥伴，未來期待能在各項產業上面有更密切交流與合作，致力打造亞洲科技島鏈，貢獻世界民主供應鏈。

鄭麗君說，未來世界供應鏈從過去強調成本，轉向注重安全、信賴、韌性的夥伴關係，台灣期盼能貢獻國際民主供應鏈，行政院長卓榮泰將召集各部會，推動總合經濟產業外交，透過跨部會力量，加強與理念相近的國家合作

她表示，期盼台日雙方持續合作，友誼深化，在經貿、觀光、產業、文化都有更進一步發展。

她也說，金子恭之來自熊本縣，熊本議會過去就曾通過支持台灣加入國際組織的相關決議，目前台積電也在熊本設立二廠，周遭更有很多台灣企業投資形成產業聚落，希望未來可以深化彼此的友誼跟合作。

金子恭之則說，台積電進駐之前，日本半導體一度是有短缺情形，嚴重影響電子、汽車等產業，因此熊本縣很高興世界第一的台積電進駐設廠，可說是支撐日本產業發展，日本政府除了提供補助，也盡力做好產業周邊硬體設備等，盼以萬全準備迎接台積電設廠。

他也說，日本十分關注台海安全穩定，未來日本會與美國持續合作，維護區域和平穩定與繁榮，另外日本也注重經濟安全保障，期盼雙方未來持續共同合作，強化合作環境、深化彼此友好關係。