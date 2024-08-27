政治活動進入校園？藍質疑綠能你不能 綠營回應「大家都能」

南投縣長許淑華日前在基隆市信義國小，出席體育會活動時力挺基隆市長謝國樑。民進黨市議員張之豪質疑把政治帶入校園，國民黨陣營今天反控民進黨，去年在仁愛國小舉辦「信賴台灣之友會體育後援會」成立大會，才是把政治活動帶進校園。

對於藍營指控「綠能你不能」，張之豪回應「大家都能」，只是藍營找錯地點，因為信義國小場地租借辦法明定，不得舉辦政治活動，仁愛國小沒有類似的條文。

基隆市體育會24日租借信義國小禮堂，舉辦「基隆體育嘉年華挺善樑活動」，許淑華應邀參加，並與謝國樑同台。許說，謝對體育運動有熱情並且重視，面對不合理的罷免，體育界應該要站出來相挺。

張之豪事後在臉書貼文，請網友回簽選擇題：這場活動是體育活動、選舉活動、挺樑活動或以上皆是，並特別點名市長、教育處長、信義國小校長作答。貼文中並加註教育基本法規定，學校不得為特定政治團體從事政治宣傳或活動。

國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉和市議員藍敏煌、郭美秀，今天出面駁斥張立豪的言論，指張是借題發揮，為了罷免市長進行惡意政治攻擊，並再度暴露「綠能你不能」的雙標行徑。

蔡旺璉說，政治團體確實不能進入校園辦活動，可是體育會並非政治團體，依程序租借場地辦活動，與學校、校長都沒有關係。謝國樑到場關心體育界有錯嗎？謝此行一點爭議性都沒有。罷謝陣營不要因謝去參加，就栽贓、汙衊說是為了反霸免。

藍敏煌表示，民進黨為了罷免謝國樑可以說是無所不用其極，不斷扭曲是非，企圖誤導民眾非常可惡。謝國樑上任後非常支持體育發展。當天體育會辦活動是要宣傳全民體育、國民健康，並非政治活動

藍敏煌說，民進黨去年10月1日在仁愛國小禮堂，舉辦信賴台灣之友會體育會後援會成立大會，他想請問民進黨的朋友，這是體育活動還是政治活動？也請民眾評評理，民進黨在國小辦選舉後援會活動，國民黨沒有批評指責，謝國樑參加體育會活動，卻被抹黑把政治帶入校園。民進黨「綠能，別人都不能」的惡質政治文化，如果再蔓延下去將會影響台灣的民主及社會安定。

郭美秀認為，討論事情要針對事，不要針對人，不要因為罷免案，謝國樑做任何事，都要扯上邊。市民眼睛是雪亮的，相信市民會很團結，這次罷免案一定不會讓它通過，因為一通過，將牽扯到立委、議員，甚至里長，是不是每年都在選舉。

面對國民黨陣營反擊，張之豪回應，國民黨陣營的說法釐清了一些事情，首先這場活動確實不是學校主辦，所以校方應該沒有違反教育基本法，所以校長可以放心。

張之豪表示，藍營問為什麼綠能你不能？民進黨去年也有在仁愛國小舉辦類似活動。他要告訴藍營，信義國小校務會議曾制定場地租借管理辦法，明文規定不得使用於政治活動，但仁愛國小沒有這樣的使用辦法，也就沒有這樣的限制，所以是「大家都能，只是謝國樑你們找錯地點。」