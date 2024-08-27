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政治活動進入校園？藍質疑綠能你不能 綠營回應「大家都能」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉（中）和市議員藍敏煌（左）、郭美秀（右），今天質疑民進黨「綠能你不能」雙標行徑。記者邱瑞杰／攝影
國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉（中）和市議員藍敏煌（左）、郭美秀（右），今天質疑民進黨「綠能你不能」雙標行徑。記者邱瑞杰／攝影

南投縣長許淑華日前在基隆市信義國小，出席體育會活動時力挺基隆市長謝國樑民進黨市議員張之豪質疑把政治帶入校園，國民黨陣營今天反控民進黨，去年在仁愛國小舉辦「信賴台灣之友會體育後援會」成立大會，才是把政治活動帶進校園。

對於藍營指控「綠能你不能」，張之豪回應「大家都能」，只是藍營找錯地點，因為信義國小場地租借辦法明定，不得舉辦政治活動，仁愛國小沒有類似的條文。

基隆市體育會24日租借信義國小禮堂，舉辦「基隆體育嘉年華挺善樑活動」，許淑華應邀參加，並與謝國樑同台。許說，謝對體育運動有熱情並且重視，面對不合理的罷免，體育界應該要站出來相挺。

張之豪事後在臉書貼文，請網友回簽選擇題：這場活動是體育活動、選舉活動、挺樑活動或以上皆是，並特別點名市長、教育處長、信義國小校長作答。貼文中並加註教育基本法規定，學校不得為特定政治團體從事政治宣傳或活動。

國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉和市議員藍敏煌、郭美秀，今天出面駁斥張立豪的言論，指張是借題發揮，為了罷免市長進行惡意政治攻擊，並再度暴露「綠能你不能」的雙標行徑。

蔡旺璉說，政治團體確實不能進入校園辦活動，可是體育會並非政治團體，依程序租借場地辦活動，與學校、校長都沒有關係。謝國樑到場關心體育界有錯嗎？謝此行一點爭議性都沒有。罷謝陣營不要因謝去參加，就栽贓、汙衊說是為了反霸免。

藍敏煌表示，民進黨為了罷免謝國樑可以說是無所不用其極，不斷扭曲是非，企圖誤導民眾非常可惡。謝國樑上任後非常支持體育發展。當天體育會辦活動是要宣傳全民體育、國民健康，並非政治活動

藍敏煌說，民進黨去年10月1日在仁愛國小禮堂，舉辦信賴台灣之友會體育會後援會成立大會，他想請問民進黨的朋友，這是體育活動還是政治活動？也請民眾評評理，民進黨在國小辦選舉後援會活動，國民黨沒有批評指責，謝國樑參加體育會活動，卻被抹黑把政治帶入校園。民進黨「綠能，別人都不能」的惡質政治文化，如果再蔓延下去將會影響台灣的民主及社會安定。

郭美秀認為，討論事情要針對事，不要針對人，不要因為罷免案，謝國樑做任何事，都要扯上邊。市民眼睛是雪亮的，相信市民會很團結，這次罷免案一定不會讓它通過，因為一通過，將牽扯到立委、議員，甚至里長，是不是每年都在選舉。

面對國民黨陣營反擊，張之豪回應，國民黨陣營的說法釐清了一些事情，首先這場活動確實不是學校主辦，所以校方應該沒有違反教育基本法，所以校長可以放心。

張之豪表示，藍營問為什麼綠能你不能？民進黨去年也有在仁愛國小舉辦類似活動。他要告訴藍營，信義國小校務會議曾制定場地租借管理辦法，明文規定不得使用於政治活動，但仁愛國小沒有這樣的使用辦法，也就沒有這樣的限制，所以是「大家都能，只是謝國樑你們找錯地點。」

張之豪說，藍營說當天是體育活動，不是政治活動，這麼巧，我手邊就有這個活動的流程表，上面標示體育界代表致辭、黨籍議員致辭、許縣長致辭、謝國樑市長懇託、投票教學，從頭到尾不知道體育在哪裡，只看到滿滿的選舉、滿滿的政治，違反校方租借辦法。

國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉（中）和市議員藍敏煌（左）、郭美秀（右），今天質疑民進黨「綠能你不能」雙標行徑。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市議員張之豪秀出體育會在信義國小舉辦的活動流程，質疑違反校方規定。圖／張之豪提供
基隆市議員張之豪秀出體育會在信義國小舉辦的活動流程，質疑違反校方規定。圖／張之豪提供
國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉（中）和市議員藍敏煌（左）、郭美秀（右），今天質疑民進黨「綠能你不能」雙標行徑。記者邱瑞杰／攝影
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