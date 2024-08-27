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賴皮寮就職百日成紀念館 藍白不埋單、綠盼勿帶風向

聯合報／ 記者王千豪張睿廷林銘翰林縉明／台北即時報導
位於新北市萬里的賴清德總統老家變身成礦工生活紀念館。記者季相儒／攝影
位於新北市萬里的賴清德總統老家變身成礦工生活紀念館。記者季相儒／攝影

賴清德總統在大選期間引發違建爭議、被在野黨譏為「賴皮寮」的新北市萬里老家，賴清德在選後兌現公益使用的承諾，於就職百日的今天成立「萬里礦工生活紀念館」。不過，在野立委不埋單，直指房子依然是違建；民進黨立委則呼籲在野不要帶風向攻擊。

國民黨立委賴士葆表示，沒人反對賴清德做公益，不過即使今天將房屋信託出去，所有權人仍是賴家，房子依然是違建，賴清德只是用另一種方式合理化這些行為，並保住該棟房屋的所有權。

民眾黨立委林國成表示，社會大眾有諸多不認同，賴總統先是說要信託，結果到最後也沒有做，老百姓當然會有所質疑，現在要改為礦工紀念館，看起來也是一種噱頭，還是期待他做到公正無私，該捐就捐、講過的話該實現就實現，「什麼礦工紀念館、清德紀念館，我認為都是噱頭的一種，趕快實踐最重要。」

民進黨立委吳思瑤緩頰，賴總統萬里老家選擇礦工主題博物館，彰顯在地長期以來歷史文化脈絡，並開放公共使用空間，各層面意義深厚，希望在野黨不要針對賴清德總統老家做錯誤帶風向攻擊，希望大家能多多使用這樣的公共空間。

至於賴清德就職百日的表現，林國成認為，賴總統以個性在做執政，其中在司法的部分，好像想要做一點事，是否持久還不曉得，看起來就是這裡也辦、那裡也辦，到底是要做司法改革，還是只是幌子的改革，後續仍然有待觀察。

林國成指出，包括桃園市前市長鄭文燦的案子在內，賴總統似乎想要透過司法弊案凸顯政績，不過最後的結果為何、是否真正做到毋枉毋縱，或者僅是打擊政敵、消滅政敵的舉動，還要經過時間比對才能斷定。不過，林國成也說，政府除了要整頓司法、監察弊案，還是要替老百姓做一點事情，對於民生跟老百姓有利的政策，到目前為止還沒有看到。

國民黨立委李彥秀指出，「雙少數」的陰影，讓賴清德每天都活在權力保衛戰之下，對外對抗、對內鬥爭，自己子弟兵卻爭議不斷、頻頻出包。李彥秀說，「個性決定命運，態度決定高度。」很可惜，賴清德親手葬送了自己的「政治蜜月期」。

吳思瑤則認為，國家在穩健道路上前進，內政方面有行政院長卓榮泰領導全力配合，同時還有府院黨、立法院黨團四支柱團結一致，我們是台灣隊，為台灣人民發聲，賴清德領導國家態度就是穩健兩個字。

司法改革 萬里礦工生活紀念館 賴清德

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