鄭天財辦公室遭帶走電腦、3箱證物 藍營：恐與助理有關

國民黨籍原民立委鄭天財辦公室今天上午突遭搜索，北檢帶隊搜查鄭天財在中興大樓三樓的國會辦公室，下午陸續帶走3箱證物及1台電腦主機。不過檢調人員離開時，受到媒體包圍詢問，並沒有作出任何回應。不過有藍營人士認為，本次事件，可能與鄭天財辦公室前執行長張騰龍涉嫌牽線收賄有關。

張騰龍因涉嫌以「白手套」身分牽線內政部營建署組長張之明向廠商收賄，涉貪7500多萬元，去年8月間已遭起訴，今天再度搜索鄭天財辦公室，可能為張騰龍及營建署官員貪汙案件的延伸。

目前雖沒有相關人士可以證實檢調搜索是否與張騰龍有關。不過立院藍營人士認為，鄭天財本人對於工作相當認真，是少數連周末都會到立院上班的立委，不認為鄭天財會涉犯貪汙；本次檢調搜索，仍較有可能與張騰龍案有關。