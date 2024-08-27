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中廣追徵77億元案黨產會敗訴 趙少康盼懸崖勒馬停止上訴

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
中國廣播公司名下土地移轉國有及追徵77.3億元案，法院昨判不當黨產處理委員會敗訴，可上訴。中廣前董事長趙少康呼籲，黨產會停止上訴。圖／聯合報系資料照片
中國廣播公司名下土地移轉國有及追徵77.3億元案，法院昨判不當黨產處理委員會敗訴，可上訴。中廣前董事長趙少康呼籲，黨產會停止上訴。圖／聯合報系資料照片

不當黨產處理委員會追徵國民黨中央黨部及中廣出售價金兩案，昨均遭法院判決敗訴，可上訴。中廣前董事長趙少康表示，感謝法院法官還原事實的真相，洗刷中廣是附隨組織的汙名，他並呼籲黨產會懸崖勒馬，停止上訴。

中廣被黨產會認定為國民黨附隨組織，要求名下13筆土地及建物移為國有，並追徵已移轉或出售的29筆土地共77.3億元價額，中廣提行政訴訟，台北高等行政法院昨判決中廣勝訴，黨產會敗訴，可上訴。

趙少康表示，當年國民黨為了遵守廣電法的「黨政軍條款」，急急忙忙的把中影、中視及中廣賣給中時集團，後來中時集團不願意經營中廣，又再將中廣轉賣給他。

趙少康強調，這個過程，當時的媒體報導都很清楚，中時集團不但取得了中廣的股份，也取得了中廣的經營權，不但改組了董事會，也指派了總經理及相關的人事。

趙少康提到，他一直不能理解的是，他用比中時集團更好的條件，從中時集團買了中廣，為什麼黨產會以及民進黨政府反而不斷地質疑他是非以相當對價取得中廣的股份？

趙少康說，他感謝台北高等行政法院法官還原事實的真相，也洗刷中廣是附隨組織這個汙名，呼籲黨產會停止上訴，懸崖勒馬，不要一錯再錯。

中廣 趙少康 黨產會

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