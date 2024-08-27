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桃檢對鄭文燦依貪汙提公訴 藍委：賴清德為了自己砍人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

桃園市前市長鄭文燦在市長任內涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄500萬元弊案，鄭文燦等11人被桃檢認定涉犯貪汙治罪條例情節重大，將依貪汙治罪條例提起公訴。國民黨立委賴士葆指出，賴清德總統殺自己人祭旗，某部分原因可能是期盼藉此讓民眾感受到肅貪決心，拉高民調，同時還能轉移目我國目前內政亂七八糟的焦點。

賴士葆表示，賴清德總統上任後，司法開綠燈，全民都有所期待，鄭文燦涉案嚴重，希望司法認真辦案，如果鄭還有其他案件，也盼檢調一併查清。

賴士葆認為，賴清德在某種程度其實也是拿鄭文燦祭旗，殺自己人是一種拉高民調的方式，可讓民眾感受到賴清德有肅貪決心，也因如此，賴清德的就任百日民調表現不差。

不過賴士葆指出，賴清德的一切作為還是要保護自己的支持度，除了肅貪，還會挑釁中共。因為，賴清德只要不斷與中共對抗，便可讓民眾認為國家領導人積極抗中，可增加支持度。無論是查貪還是抗中，賴清德的所作所為，絕大多數仍是為了自己，也不用把賴想得太清高。

賴士葆 賴清德 鄭文燦

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