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假帳風暴黃珊珊停權 黃國昌握民眾黨團主導權角色更吃重

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲爭議連環爆，讓民眾黨支持度雪崩，全黨亂成一鍋粥，立法院新會期9月開始，民眾黨立院黨團今天開會，柯文哲也出席，黨內希望重振士氣，但立委黃珊珊因為假帳爭議已被停權3年，無法繼續擔任副總召，未來國會黨團策略及議事攻防將由黨團總召黃國昌主導，黃國昌將扮演重要角色。

黃國昌去年11月底加入民眾黨之前，曾與柯文哲舉行合作會談，並簽訂合作協議，並承諾三點互動方式：「與柯文哲相互尊重信任，充分溝通；針對黨務運作，完全由柯主席決定，黃國昌不介入，亦不多言黨內未來可能發生之糾紛；針對重大爭議，在互信及理解的前提下，尊重彼此本於基本價值的發言空間，並不代為發言。」

因為黃國昌與柯文哲約定的合作承諾，所以這次針對柯文哲的政治獻金假帳風暴、選舉補助款買房等爭議，黃國昌都像局外人，不多作評論，綠營則見縫插針，嘲諷柯文哲黃珊珊都出事、黃國昌等著接手黨主席。黃國昌日前與藍綠立委共同赴美觀選，返台後今天日首度接受媒體訪問，被問及柯文哲帳目爭議、蔡壁如也被爆作假帳等問題，黃國昌均以「完全沒有了解」、「不知道」、「主席有說明了」回應。

民眾黨立院黨團每周二、五舉行例行會議，立法院休會期間暫停一個月，今天上午開始恢復常態會議。黃國昌會前受訪時表示，民眾黨團今天舉行晨會，主要是下個會期就快要開始，包括開議日期、優先法案等事宜，都還要跟黨團成員進行討論。

黃國昌表示，民眾黨團的立場還是希望即早開議，「這是我們基本的態度」，包括攸關媒體改革的衛星廣播電視法、媒體議價法；攸關司法改革的吹哨者保護法、不法關說罪、棄保潛逃罪；還有財政收支劃分法、提供勞工必要保障的法案，過去在選舉期間提出的政見，未來還是要持續推進，可能都會列為民眾黨團的優先法案。

新會期9月開始，民眾黨團有意盡早開議，黃國昌議事主導權更多，可預期藍白陣營合作更緊密，包括增訂不法關說罪、棄保潛逃罪、吹哨者保護法、財政收支劃分法等修法草案，民眾黨團都可能列為優先法案。

柯文哲政治獻金風暴延燒，民眾黨中評會上周決議，時任柯文哲競選總幹事黃珊珊停權3年，民眾黨中央委員、立法院黨團副總召等職務全部停職。民眾黨立法院黨團舉行內部會議，全體立委推派立委吳春城遞補副總召，立委麥玉珍接任幹事長。

柯文哲 民眾黨 黃國昌

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