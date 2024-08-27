美國務院憂中國錯誤敘述2758號決議 偷渡一中原則

美前駐聯合國大使海利呼籲美國應與台灣一起請求聯合國就中國曲解聯大第2758號決議召開聽證會。美國國務院回應，支持台灣有意義參與UN體系；憂心北京日益錯誤敘述2758號決議，將其與中國的一中原則混淆。

聯合國大會1971年通過2758號決議（下稱聯大2758），表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

近年美國國務院、國會及學者紛紛點明中國錯誤解釋聯大2758、偷渡一中原則的現象，海利（NikkiHaley）日前訪台時也提到在聯合國第一線見到台灣遭中國排擠的種種，提出美國應與台灣一起請求聯合國召開相關聽證會。

對於中央社詢問是否將回應海利的建議，美國國務院發言人26日以背景說明的方式回覆7點說明，開頭先對海利以普通公民身分提出的提議表示沒有評論。

這名發言人說，美國與台灣保持非官方關係，致力奉行長期的一中政策，這項政策以台灣關係法、美中三公報及六項保證為指引。美國反對任何一方單方面改變現狀，也不支持台獨。

「我們憂心中國日益錯誤敘述聯大2758，將其與中國的一中原則混為一談，一中原則是指中國自身對台灣的立場」。

發言人指出，聯大2758不認可、不等於、也未反映對一中原則的共識。此外，聯大2758並未排除台灣有意義地參與聯合國體系及其他多邊論壇。

國務院表示，在國際社會中，台灣是能力強、積極參與、民主及負責任的成員。「我們都將因台灣的專業知識受益」，以因應全球當前最棘手的挑戰，「我們將繼續支持台灣有意義地參與國際組織」。

發言人也說，明確而言，美國因為中國錯誤描述聯大2758而產生的疑慮，並不代表美國長期的一中政策有變。

北京主張的一中原則由3段論構成：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。

美國的一中政策精髓則在「我聽到了，不代表我接受」的認知（acknowledge）一字：「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』中方立場，也就是台灣是中國的一部分」。

「中國版」的聯大2758持續傳遞發酵，澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）副教授馮康雲（CourtneyJ. Fung）日前於一場線上論壇指出，除了美國及台灣邦交國協助澄清聯大2758的意涵，聯合國前幾大金主的角色也很重要，例如日本及歐洲聯盟（EU）。