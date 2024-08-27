蘇利文訪中 外交部：台美之間保持聯繫

美國總統拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）即將訪問北京，外交部今表示，我國持續關注美中高層互動，並表示台美之間都有保持聯繫。

據中國外交部官網，蘇利文應中共中央政治局委員兼外長王毅邀請，將於27至29日訪問北京。這是蘇利文上任近4年來首次訪中，也是2016年以來首位到訪中國的白宮國安顧問。

我國外交部今舉行例行記者會，副發言人蕭光偉表示，有關於美中之間的高層互動，外交部持續關注，也掌握相關的情形，而台美之間互信良好，溝通管道也十分暢通，對於美中之間的互動，台美之間其實都有保持聯繫。

不過，他也表示，基於台美之間過去的慣例與互信，外交部不會進一步對外說明，台美之間的聯繫情形。