賴皮寮變礦工生活紀念館 賴士葆：轉移違建焦點

賴清德總統選前承諾將捲入「違建爭議」的萬里老家交付信託，並成立礦工生活紀念館供公益使用，今天將公開「萬里礦工生活紀念館」初期布置狀況，預計10月開放，接受預約導覽。國民黨立委賴士葆指出，賴清德並未將房子捐給政府，房屋所有權人仍是賴家，賴只是用另一種方式轉移保存違建房屋的焦點。

賴士葆表示，沒人反對賴清德做公益，不過即使今天將房屋信託出去，所有權人仍是賴家，房子依然是違建，賴只是用另一種方式合理化這些行為，並保住該棟房屋的所有權。

賴士葆說，賴清德如將房屋捐給政府，民眾觀感自然不同。賴清德現在以這種信託方式處理萬里老家違建，其實與社會大眾的期待有所落差。