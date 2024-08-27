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賴皮寮變礦工生活紀念館 賴士葆：轉移違建焦點

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照

賴清德總統選前承諾將捲入「違建爭議」的萬里老家交付信託，並成立礦工生活紀念館供公益使用，今天將公開「萬里礦工生活紀念館」初期布置狀況，預計10月開放，接受預約導覽。國民黨立委賴士葆指出，賴清德並未將房子捐給政府，房屋所有權人仍是賴家，賴只是用另一種方式轉移保存違建房屋的焦點。

賴士葆表示，沒人反對賴清德做公益，不過即使今天將房屋信託出去，所有權人仍是賴家，房子依然是違建，賴只是用另一種方式合理化這些行為，並保住該棟房屋的所有權。

賴士葆說，賴清德如將房屋捐給政府，民眾觀感自然不同。賴清德現在以這種信託方式處理萬里老家違建，其實與社會大眾的期待有所落差。

賴士葆表示，賴清德其實就是相當固執，因為萬里老家是「起家厝」，賴不願捐出房屋，也不願拆掉房子，所以使用此種方式轉移焦點，其實只要所有權人仍是賴清德或其家人，便難以讓人為其鼓掌。

賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

房屋 萬里礦工生活紀念館 賴清德

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