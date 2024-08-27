黨產會連三敗 王鴻薇：民進黨追殺方式經不起歷史考驗

不當黨產處理委員會處理大孝大樓追徵案、國民黨舊中央黨部追徵案、中國廣播公司被認定為國民黨附隨組織案，台北高等行政法院更一審都判黨產會敗訴。對於黨產會三連敗，國民黨立委王鴻薇表示，執政黨用司法追殺的方式，經不起歷史考驗。

王鴻薇表示，蔡英文政府上來之後，對國民黨產開始實施追殺，現在法律終於還中廣、國民黨一個清白，但長達8年的一路追殺，大家也付出了很多的代價，所以這個遲來的正義，充分的顯示民進黨當朝執政之後，利用司法追殺的方式來扣押財產，其實經不起歷史的考驗。

國民黨立委洪孟楷表示，他們一直強調黨產會應該公正客觀，如果只是為了追殺政敵而成立的組織的話，這無疑是開民主倒車。現在連大孝大樓等相關案件，黨唱會已連三敗，司法清楚告訴黨產會在過程當中確實有瑕疵，呼籲黨產會、民進黨政府應該好好地向國人說明清楚，「強搶民產也不應該是用這樣的方式。」