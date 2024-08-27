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綠不滿桃捷綠線站名有「中正」 桃市府：民代操作意識型態

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立委張雅琳、范雲、林月琴今天攜手民進黨桃園市議員彭俊豪、魏筠、陳雅倫、黃瓊慧、黃家齊、王珮毓共同舉行記者會，批評桃園市政府沒收捷運綠線站名的投票結果，呼籲市長張善政尊重民意、重新命名。記者王千豪／攝影
民進黨立委張雅琳、范雲、林月琴今天攜手民進黨桃園市議員彭俊豪、魏筠、陳雅倫、黃瓊慧、黃家齊、王珮毓共同舉行記者會，批評桃園市政府沒收捷運綠線站名的投票結果，呼籲市長張善政尊重民意、重新命名。記者王千豪／攝影

桃園市政府日前公布捷運綠線主線段17座車站名稱，部分與票選結果不同，且四站以「中正」命名，引發輿論質疑。民進黨立委今天偕黨籍桃園市議員共同舉行記者會，批評桃園市長張善政惡搞民主機制，帶頭推廣威權崇拜，希望能夠尊重民意，重新命名。桃園市政府今天回應，特定民意代表批評綠線命名，從不關心進度，只想操作意識形態，市府眼中只有民眾實用考量，希望透過命名機制產出清楚易懂的站名，至於有立委以特定路名比例來批評市府，建議該立委可以先去問前市長鄭文燦。

民進黨立委張雅琳、范雲、林月琴今天攜手民進黨桃園市議員彭俊豪、魏筠、陳雅倫、黃瓊慧、黃家齊、王珮毓共同舉行記者會，質疑桃園市政府命名的依據。

張雅琳指出，桃園市政府在整起事件上的決策邏輯相當詭異，以十字路口命名捷運站，完全浪費行銷城市的機會，對於推廣地方特色或凝聚在地記憶毫無幫助；而沒收投票結果的行徑，更顯示對民主制度的不尊重，投票參與活動的民眾被澆了一盆冷水，未來恐怕更會降低參與公共事務的意願。

針對桃捷綠線站名出現四個「中正路」，桃市府表示審議過程毫無政治色彩，張雅琳認為，用公共設施紀念威權獨裁者，在民主國家絕對是不健康的現象，相關的改名倡議數十年來逐漸主流的趨勢下，桃園市政府堅持逆時代而行，令人懷疑張善政是從民國六十年代坐時光機來上班。

范雲批評，桃園市政府先是假意徵詢民意、又不採納投票結果，若以選舉為喻，等同於發生最高票候選人未當選、當選者甚至並非該選區候選人的情事，操弄民主、踐踏民意的行徑莫此為甚，從桃園民眾投票並未選出任何一個帶有「中正」的站名，可知桃園市民不希望捷運站以獨裁者為名，她肯定桃園市民比桃市府更了解轉型正義的意義，呼籲張善政尊重民意、重新命名，虛心接受轉型正義教育，不要再帶頭踐踏民主。

林月琴指出，票選結果中竟然有高達一半以上不是市民票選最高票的站名，也不得而知最後推翻市民投票結果依據，其中不乏是響應在地重要設施、地名，例如桃園夜市站、藝文特區站等，但最後結果出爐卻推翻投票結果，根本黑箱作業，長官說得算。

對於民進黨四名不分區立委批評捷運綠線命名結果，桃市府新聞處長羅楚東回應表示，捷運工程進度在前市長鄭文燦任內進度嚴重落後，張善政市長上任後，努力趕上進度。四名被指派認領桃園的民進黨不分區立委，對於實質工程進度漠不在乎，但一察覺有操作意識形態的機會就見獵心喜，令人遺憾，疫情期間，捲入「3+11」而導致桃園防疫出現破口爭議的范雲立委，言行是否還有公信力？社會自有公評。呼籲其它以專業自許而擔任不分區的新科立委，莫淪為意識形態掛帥、只會喊口號的人形立牌。

羅楚東強調，捷運綠線動工後，前團隊用了14個月的時間，貫穿的隧道是0，進度大幅延宕，張善政上任後，充分尊重專業，將士用命，僅用3個月就貫穿了1條；1年8個月，G10到G12站的6條隧道全數打通，讓綠線北段有望在2026年通車。不僅如此，全國最大的2台濳盾機已全數發進，目前已有一部到達G09站，持續朝G07站前進中。此外，綠線通車關鍵設施北機廠在前市長鄭文燦任內擇定在滲眉埤，張善政上任後發現滲眉埤地基有沉陷問題，導致需要多花公帑處理地層軟弱的整片荒地，進行高達90萬方的土方量的整地工程。市府團隊在8個月內完成15公頃基地整地工程，同時完成維修廠及駐車廠的結構體；另外，以1年的時間完成行控中心大樓及變電站結構。

羅楚東表示，這四名立委對於過去種種導致捷運進度延宕的問題視若無睹，難道討論實質議題怕迴力鏢，操作意識型態才是認領桃園市的動機？

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