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柯文哲補助款買商辦稱「參照他黨」 侯友宜全捐出回這句

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
侯友宜今上午出席市政行程時被問及民眾黨主席柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入立院附近商辦。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今上午出席市政行程時被問及民眾黨主席柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入立院附近商辦。記者張曼蘋／攝影

民眾黨主席柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入立院附近商辦，作個人使用，還說是「參照他黨慣例」三分之二歸個人，不過當時選後賴清德與侯友宜選舉補助款分別為1.6億與1.4億，皆全數捐出。對此。侯友宜今上午表示，「其他政黨事情就不評論了，謝謝」。

國民黨總統選舉時，侯友宜獲1.4億補助款，侯在1月18日時曾說，補助款全數捐給國民黨中央黨部，由黨中央統籌規畫。而國民黨也說，國民黨過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，及支付黨工薪水。

侯友宜今上午出席市政行程時被問及此事，他僅說，「其他政黨事情我就不給予評論了，謝謝」。

現場媒體追問李四川日前參加新北淡水河路祭法會，會覺得是在為選戰布局？侯友宜稍早則說，只要願意為新北市打拚、努力，優秀的好人才，我們都熱忱歡迎，大家一起加油。

侯友宜 國民黨 選舉補助款

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