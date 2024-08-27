柯文哲補助款買商辦稱「參照他黨」 侯友宜全捐出回這句

民眾黨主席柯文哲爆出拿選舉補助款4300萬現金購入立院附近商辦，作個人使用，還說是「參照他黨慣例」三分之二歸個人，不過當時選後賴清德與侯友宜選舉補助款分別為1.6億與1.4億，皆全數捐出。對此。侯友宜今上午表示，「其他政黨事情就不評論了，謝謝」。

國民黨總統選舉時，侯友宜獲1.4億補助款，侯在1月18日時曾說，補助款全數捐給國民黨中央黨部，由黨中央統籌規畫。而國民黨也說，國民黨過往總統選舉補助款皆用於黨務支出，及支付黨工薪水。

侯友宜今上午出席市政行程時被問及此事，他僅說，「其他政黨事情我就不給予評論了，謝謝」。

現場媒體追問李四川日前參加新北淡水河路祭法會，會覺得是在為選戰布局？侯友宜稍早則說，只要願意為新北市打拚、努力，優秀的好人才，我們都熱忱歡迎，大家一起加油。