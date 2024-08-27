快訊

夏末初秋養生吃芋頭！芋頭易過敏？削芋頭注意2件事避免「咬手」

超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」向網友索和解金 一審遭判刑10月

MLB／拒當「薪水小偷」自願少領400萬美元 達比修有說明原因

傳美方僅讓步過境夏威夷 總統府：目前無出訪安排

中央社／ 台北27日電

媒體報導，總統賴清德出訪擬過境美國，知情人士稱美方僅讓步夏威夷。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統目前並無出訪安排，何來所謂過境規劃，這樣的報導並不確實，建議媒體報導前應妥為查證。

聯合報今天報導，傳賴總統出訪擬過境美國，根據知情人士指出，考量到美國大選激烈，賴總統若選擇此刻過境美國，時機上太過敏感，美方現階段僅開放賴總統過境夏威夷，因此總統府可能考量出訪其他友邦，或待11月大選之後，再行規劃出訪行程。

總統府發言人郭雅慧上午表示，總統目前並無出訪規劃，而一如過去如果有相關安排，就會適時向國人報告說明。

她進一步說，至於所謂「讓步說」，目前總統並沒有出訪安排，何來所謂過境規劃，這樣的報導並不確實，建議媒體報導前應妥為查證。

出訪 總統府發言人 美國大選

延伸閱讀

賴清德老家變身「礦工紀念館」 10月開放接受預約導覽

賴清德上任將滿百日 趙少康：表現比蔡英文更糟

林右昌代表賴清德訪美13天 31日啟程訪華府智庫

賴清德出訪過境美國？專家：時間點不太有利

相關新聞

被指投資大陸涉欠款 柯建銘要告了

有網路媒體依17日港媒報導「網路上流傳的一個故事」及後續報導，稱柯建銘投資大陸涉欠款。柯建銘今透過臉書表示，該網媒在報導...

傳賴總統出訪擬過境美國 知情人士：美方僅讓步夏威夷

賴清德總統執政滿百日尚未出訪友邦，傳出賴總統有意過境美國出訪中南美洲，但美國總統大選陷膠著，美方不願讓賴總統過境本土。知...

空汙下親友罹癌 民進黨員退黨挺核

眼看親友一個個因肺癌、肺腺癌倒下過世，南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭，從反核轉為支持核能，並在今年6月退出民進黨。她...

黨產會再2敗 國民黨逆轉勝 中廣也勝訴

不當黨產處理委員會認定國民黨舊中央黨部借用、租用、承購不合法，追徵出售價額十一點三億元，國民黨提行政訴訟，台北高等行政法...

張麗善遭栽贓賄選 藍質疑背後有藏鏡人

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票。國民黨立法院黨團昨天開記者會質疑，陳文維除遭檢...

總統大選補助款／藍全歸黨務 綠3分之1捐公益

民眾黨主席柯文哲昨被踢爆今年五月以現金四千三百萬元購入立法院附近商辦，柯文哲隨後強調是依循其他政黨前例辦理，以個人選舉補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。