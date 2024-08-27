傳美方僅讓步過境夏威夷 總統府：目前無出訪安排

媒體報導，總統賴清德出訪擬過境美國，知情人士稱美方僅讓步夏威夷。總統府發言人郭雅慧今天表示，總統目前並無出訪安排，何來所謂過境規劃，這樣的報導並不確實，建議媒體報導前應妥為查證。

聯合報今天報導，傳賴總統出訪擬過境美國，根據知情人士指出，考量到美國大選激烈，賴總統若選擇此刻過境美國，時機上太過敏感，美方現階段僅開放賴總統過境夏威夷，因此總統府可能考量出訪其他友邦，或待11月大選之後，再行規劃出訪行程。

總統府發言人郭雅慧上午表示，總統目前並無出訪規劃，而一如過去如果有相關安排，就會適時向國人報告說明。

她進一步說，至於所謂「讓步說」，目前總統並沒有出訪安排，何來所謂過境規劃，這樣的報導並不確實，建議媒體報導前應妥為查證。