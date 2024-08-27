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被指投資大陸涉欠款 柯建銘要告了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

網路媒體依17日港媒報導「網路上流傳的一個故事」及後續報導，稱柯建銘投資大陸涉欠款。柯建銘今透過臉書表示，該網媒在報導前不理他發表之三點駁斥聲明，以及善意提醒，此不實報導，自負法律責任，他將委託律師對該網媒撰稿記者及日前以同樣手法進行報導之另一家網媒記者提出告訴。

柯建銘標示，他昨日已聲明，他沒聽過新源投資公司，更不認識公司負責人。他從未在大陸投資，請對方指出我於何時、何地、跟其一起在大陸投資。他也沒有向其借錢，請對方提出匯款紀錄、借據。柯建銘昨也強調，若不實報導，自負法律責任。

柯建銘重申，若港資新源投控握有任何鐵證，大可直接向他提告，捨此不為而借藉網路故事抹黑攻擊本人，掩飾其根本沒有提告證據的心虛。柯建銘說，從相關訊息不難看出其與何姓台商間之投資糾紛，欲逼其解決，而出此下策，而彭智青亦是在整個騙局中之受害者。

柯建銘說，媒體記者報導有查證之責，不應為抹黑他，只憑爆料者提供的假訊息起舞。柯建銘說，他向來尊重第四權維持民主法治健全之功能，興訟本非我所願，可嘆少數媒體一再抹黑本人，故提告以端正歪風及維護他的名譽，乃本人不得不為，特此聲明。

柯建銘也說，他將委託律師對該網媒撰稿記者及日前以同樣手法進行報導之另一家網媒記者提出告訴，凡相關媒體、名嘴以訛傳訛者，將一併提告。

提告 柯建銘 網路媒體

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